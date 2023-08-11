Власти Кызылординской области изучают передовой опыт в мире для применения в регионе

В целях динамичного развития Кызылординской области власти региона изучают передовой опыт в мире, расширяя партнёрские связи. Об этом сообщил аким области Нурлыбек Налибаев на очередной V сессии Кызылординского областного маслихата, передаёт BaigeNews.kz.

"В горнодобывающем секторе, занимающем почти 70% доли промышленного производства, с 2013 года добыча нефти уменьшилась на 6,5 млн тонн. Начаты совместные работы с китайской компанией "Джепетто", которая разрабатывает новые технологии по увеличению объёмов добычи нефти на обводнённых и истощённых скважинах. Представительство данной компании открыто в Кызылорде. По данным специалистов, с помощью новых технологий можно увеличить объёмы добычи нефти до 20%", - сказал глава региона.

В прошлом месяце во время рабочего визита в Китайскую Народную Республику аким области подписал меморандум по бесплатному обучению кызылординских специалистов. Кроме того, в мае делегация области посетила города Сеул, Тэджон и провинцию Чоллабук-до Республики Корея. В ходе визита были заключены меморандумы о развитии двустороннего сотрудничества с президентами ведущих вузов Кореи и главами регионов.

Определена цель создания вокруг Кызылординского стекольного завода пояса малого и среднего предпринимательства, который начал свою работу в прошлом году. При этом с привлечением технологий немецкой компании "Хорн" будет реализован проект завода по производству 120 млн стеклоизделий в год.

В рамках проекта по импортозамещению предусматривается производство стеклянной тары, соответствующей международным стандартам, широкий экспорт стеклянных изделий в страны СНГ. Сейчас продукция завода реализуется на отечественном рынке и экспортируется в Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Россию.