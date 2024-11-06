Власти Астаны обратились к родителям школьников из-за непогоды

В Астане обратились к родителям учащихся по причине ухудшения погоды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на столичное управление образования.

"В связи с ухудшением погодных условий (увеличением скорости ветра до 30 м/с) со второго урока второй смены уроки будут по 30 минут. Классные руководители, оповестите родителей о том, что учащихся будут отпускать только в сопровождении взрослых", - говорится в объявлении.

Ранее сообщалось, что на удаленку перевели школьников в Мангистау из-за непогоды.