Власти Астаны обратились к родителям школьников из-за непогоды
Сегодня, 15:59
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Сегодня, 15:59Сегодня, 15:59
117Фото: BaigeNews.kz
В Астане обратились к родителям учащихся по причине ухудшения погоды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на столичное управление образования.
"В связи с ухудшением погодных условий (увеличением скорости ветра до 30 м/с) со второго урока второй смены уроки будут по 30 минут. Классные руководители, оповестите родителей о том, что учащихся будут отпускать только в сопровождении взрослых", - говорится в объявлении.
Ранее сообщалось, что на удаленку перевели школьников в Мангистау из-за непогоды.
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