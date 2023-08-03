Власти Афганистана просят у Казахстана скидку на муку и пшеницу
Сегодня, 13:35
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Сегодня, 13:35Сегодня, 13:35
230
230Фото: BaigeNews.kz/Арман Мухтаров
Министр промышленности и торговли Афганистана Альхаджи Нуруддина Азизи, выступая на бизнес-форуме в Астане, попросил предоставить скидку на муку и пшеницу, передаёт BaigeNews.kz.
"Афганистан за короткий срок вышел на полное самообеспечение, благодаря производству десятков отечественных товаров. Создаются и растут сотни наименований нашей промышленной продукции. Мы просим Казахстан применить льготный тариф на товары Афганистана, экспортируемые в вашу страну в целях поддержки отечественной промышленности Афганистана", - сказал министр Афганистана.
Он также добавил о необходимости специальных скидок на пшеницу и муки для поддержки населения.
На форуме планируется подписать коммерческих документов на сумму 106 миллионов долларов.
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