Власти Афганистана просят у Казахстана скидку на муку и пшеницу

Министр промышленности и торговли Афганистана Альхаджи Нуруддина Азизи, выступая на бизнес-форуме в Астане, попросил предоставить скидку на муку и пшеницу, передаёт BaigeNews.kz.

"Афганистан за короткий срок вышел на полное самообеспечение, благодаря производству десятков отечественных товаров. Создаются и растут сотни наименований нашей промышленной продукции. Мы просим Казахстан применить льготный тариф на товары Афганистана, экспортируемые в вашу страну в целях поддержки отечественной промышленности Афганистана", - сказал министр Афганистана.

Он также добавил о необходимости специальных скидок на пшеницу и муки для поддержки населения.

На форуме планируется подписать коммерческих документов на сумму 106 миллионов долларов.