  • 3 Августа, 14:54
  • BAIGENEWS

Власти Афганистана просят у Казахстана скидку на муку и пшеницу

Сегодня, 13:35
230
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BaigeNews.kz/Арман Мухтаров Сегодня, 13:35
230
Сегодня, 13:35
230
Фото: BaigeNews.kz/Арман Мухтаров

Министр промышленности и торговли Афганистана Альхаджи Нуруддина Азизи, выступая на бизнес-форуме в Астане, попросил предоставить скидку на муку и пшеницу, передаёт BaigeNews.kz.

"Афганистан за короткий срок вышел на полное самообеспечение, благодаря производству десятков отечественных товаров. Создаются и растут сотни наименований нашей промышленной продукции. Мы просим Казахстан применить льготный тариф на товары Афганистана, экспортируемые в вашу страну в целях поддержки отечественной промышленности Афганистана", - сказал министр Афганистана.

Он также добавил о необходимости специальных скидок на пшеницу и муки для поддержки населения.

На форуме планируется подписать коммерческих документов на сумму 106 миллионов долларов.

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