Власти Абхазии сообщили о попытке захвата гостелерадиокомпании

Группа неизвестных лиц попыталась захватить здание Абхазской государственной телерадиокомпании (АГТРК), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ntv.ru. Охранники отогнали нападавших предупредительными выстрелами. Об этом сообщили в инфоцентре президента республики.

Нападение произошло после полуночи понедельника, 18 ноября. Сообщается, что сотрудники охраны телецентра были вынуждены сделать предупредительные выстрелы, что "позволило стабилизировать обстановку и предотвратить развитие конфликта". Руководство телерадиокомпании поблагодарило сотрудников службы охраны за оперативное реагирование и обеспечение безопасности на объекте. Информации о пострадавших не поступало.

В пресс-службе президента Абхазии Аслана Бжании рассказали, что группа неизвестных лиц на 15 автомобилях вблизи от студии абхазского телевидения "открыла стрельбу в воздух, чем создала напряженную обстановку". Их целью считают запугивание сотрудников телевидения и оказание давления на редакцию. Пресс-служба не исключает повторного нападения и считает, что необходимо немедленно усилить охрану телекомпании.

При этом в координационном совете по выходу из политического кризиса, объединяющем оппозицию и общественные организации, заявили, что МВД "следовало бы взять под контроль ситуацию на абхазском телевидении, на территории которого десятки вооруженных людей".