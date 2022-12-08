Владимир Зеленский стал человеком года по версии журнала Time

Американский журнал Time назвал человеком 2022 года президента Украины Владимира Зеленского, передает BaigeNews.kz со ссылкой на американское издание. Кроме того, по версии журнала Time, глава украинского государства является также "духом Украины".

"Успех Зеленского как военного лидера основывается на том, что мужество является заразным. Это (мужество - Авт.) распространилось среди политического руководства Украины в первые дни вторжения, когда все поняли, что президент остался (в Киеве - Авт.). Если это кажется естественным для лидера во время кризиса, подумайте об историческом прецеденте", - написал Time.

Американский журнал Time выбирает человека года ежегодно с 1927 года.