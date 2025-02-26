Владимир Зеленский прилетит в Вашингтон
Встреча с президентом США намечена на последний день февраля.
Сегодня, 23:11
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Сегодня, 23:11Сегодня, 23:11
120Фото: president.gov.ua
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон 28 февраля. Тогда и будет подписано соглашение "о редкоземельных металлах и других вещах", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC.
"У нас очень хорошо идут дела с Россией. Президент Украины Зеленский приедет в пятницу. Это теперь подтверждено, и мы будем подписывать соглашение, и это будет очень большое соглашение", — сказал Трамп, открывая заседание своего кабинета.
"А важнее всего то, что мы заключим сделку с Россией и Украиной, чтобы прекратить убийство людей", — добавил Трамп.
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