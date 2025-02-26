Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон 28 февраля. Тогда и будет подписано соглашение "о редкоземельных металлах и других вещах", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC.

"У нас очень хорошо идут дела с Россией. Президент Украины Зеленский приедет в пятницу. Это теперь подтверждено, и мы будем подписывать соглашение, и это будет очень большое соглашение", — сказал Трамп, открывая заседание своего кабинета.