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akorda.kz Сегодня, 20:04
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Фото: akorda.kz

Владимир Путин приедет в Казахстан

Состоялся телефонный разговор Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Президентом России Владимиром Путиным, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал БОРТ №1.

Лидеры Казахстана и России в духе взаимного доверия обменялись мнениями по дальнейшему развитию отношений стратегического партнерства и союзничества между двумя государствами. 

В ходе беседы главы государств отметили эффективное взаимодействие правительств по реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне. 

Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Владимиру Путину за согласие принять участие в саммитах СНГ, СВМДА, а также в заседании глав государств "Центральная Азия – Россия", которые состоятся в середине октября в столице Казахстана.

Президенты условились поддерживать постоянные рабочие контакты.

 

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#политика #президент #Токаев #Владимир Путин
Сегодня, 20:04
413
Журналист

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