Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В аэропорту президента Российской Федерации встретил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, передаёт BaigeNews.kz.

ШОС была основана в 2001 году шестью странами — Казахстаном, Китаем, Россией, Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном. Позднее к объединению присоединились Иран, Индия и Пакистан.

За пять лет товарооборот Казахстана со странами ШОС вырос на 56,5 процента, составив 66 миллиардов долларов. В январь-апреле 2024 года объём взаимной торговли внутри организации составил 19,1 миллиарда долларов. За аналогичный период товарооборот РК с РФ составил 7,4 миллиарда долларов.