Владимир Путин прибудет в Казахстан с государственным визитом
Главы государств примут участие в XX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.
Сегодня, 17:02
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Сегодня, 17:02Сегодня, 17:02
154Фото: akorda.kz
По приглашению Касым-Жомарта Токаева 27 ноября в Казахстан с государственным визитом прибудет Президент Российской Федерации Владимир Путин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
В рамках визита состоятся переговоры на высшем уровне. Главы государств примут участие в режиме видеоконференции в XX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.
28 ноября под председательством Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева пройдет очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. Делегации стран-участниц обсудят актуальные вопросы региональной и международной безопасности. По итогам заседания будет принят ряд документов.