  • 25 Ноября, 18:00
  • BAIGENEWS

Владимир Путин прибудет в Казахстан с государственным визитом

Главы государств примут участие в XX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

Сегодня, 17:02
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
akorda.kz Сегодня, 17:02
Сегодня, 17:02
154
Фото: akorda.kz

По приглашению Касым-Жомарта Токаева 27 ноября в Казахстан с государственным визитом прибудет Президент Российской Федерации Владимир Путин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В рамках визита состоятся переговоры на высшем уровне. Главы государств примут участие в режиме видеоконференции в XX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

28 ноября под председательством Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева пройдет очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. Делегации стран-участниц обсудят актуальные вопросы региональной и международной безопасности. По итогам заседания будет принят ряд документов.

 

Самое читаемое

Наверх