Владимир Путин прибудет в Казахстан с государственным визитом

По приглашению Касым-Жомарта Токаева 27 ноября в Казахстан с государственным визитом прибудет Президент Российской Федерации Владимир Путин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В рамках визита состоятся переговоры на высшем уровне. Главы государств примут участие в режиме видеоконференции в XX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

28 ноября под председательством Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева пройдет очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. Делегации стран-участниц обсудят актуальные вопросы региональной и международной безопасности. По итогам заседания будет принят ряд документов.