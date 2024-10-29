Владимир Путин посетит Казахстан
Сегодня, 14:58
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Сегодня, 14:58Сегодня, 14:58
137Фото: Акорда
Ожидается визит российского лидера Владимира Путина в Казахстан, даты поездки будут названы позже, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Визит действительно активно готовится. О датах своевременно проинформируем", - сказал он.
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