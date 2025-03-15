Владимир Путин обозначил тему совещания с постоянными членами Совета безопасности как процесс нормализации отношений с Соединёнными Штатами. В начале мероприятия он прокомментировал обращение президента Трампа по блокированным в Курской области бойцам ВСУ, передаёт BaigeNews.kz.

Видео разместили в Telegram-аккаунте Кремля.

"Президент России Владимир Путин положительно отреагировал на обращение президента США Дональда Трампа по поводу судьбы тысяч украинских военнослужащих, заблокированных и, по сути, окружённых в Курской области в той зоне, куда вторглись ВСУ. Сигнал президента США услышан, и наш президент гарантировал украинским военнослужащим жизнь и достойное обращение, если, конечно, Киев пойдёт на то, чтобы отдать приказ своим военнослужащим сложить оружие и сдаться в плен. Я хотел бы подчеркнуть, что президент России внимательно относится ко всем вопросам, которые поднимаются в ходе воссозданного диалога с нынешней американской администрацией. И ещё раз подчеркну, что такой диалог налажен и регулярно осуществляется по целому ряду каналов", - заявил помощника президента Юрий Ушаков.