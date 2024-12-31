На имя Президента Казахстана поступают поздравления с наступающим Новым 2025 годом от глав зарубежных государств и международных организаций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Главу государства поздравили:

Президент России Владимир Путин, Председатель КНР Си Цзиньпин, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Армении Ваагн Хачатурян, Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян, Вице-президент, Премьер-министр ОАЭ, Правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, Президент Польши Анджей Дуда, Президент Украины Владимир Зеленский, Премьер-министр Японии Шигеру Ишиба, Король Иордании Абдалла II, Король Норвегии Харальд V, Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси, Премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг, Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, Президент Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало, Президент Сенегала Бассиру Диомай Фай, Президент Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара, Президент Сьерра-Леоне Джулиус Маада, Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, Генеральный секретарь ОЭС Асад Маджид Хан, Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле, Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, главный исполнительный директор компании Eni S.p.A. Клаудио Дескальци, а также экс-главы государств и правительств, видные государственные деятели зарубежных стран, главы крупных иностранных компаний, финансовых институтов, дипломатических миссий и другие официальные лица.

Поздравительные телеграммы продолжают поступать.