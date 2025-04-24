Президент США Дональд Трамп в своей соцсети написал эмоциональное обращение, передаёт BaigeNews.kz.

"Мне не нравятся удары России по Киеву. Это не нужно и очень не вовремя. Владимир, остановись! Каждую неделю погибает 5000 солдат. Давайте наконец заключим мирное соглашение!" - написал он.

Российские военные нанесли удар по Киеву в ночь на четверг. По последним данным, девять человек погибли, около 70 пострадали.