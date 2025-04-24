"Владимир, остановись!" - Трамп написал обращение после ударов по Киеву
Девять человек погибли.
Сегодня, 18:53
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Сегодня, 18:53Сегодня, 18:53
195Фото: t.me/dsns_telegram
Президент США Дональд Трамп в своей соцсети написал эмоциональное обращение, передаёт BaigeNews.kz.
"Мне не нравятся удары России по Киеву. Это не нужно и очень не вовремя. Владимир, остановись! Каждую неделю погибает 5000 солдат. Давайте наконец заключим мирное соглашение!" - написал он.
Российские военные нанесли удар по Киеву в ночь на четверг. По последним данным, девять человек погибли, около 70 пострадали.
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