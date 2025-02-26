Владельцы торговых точек в Астане оштрафованы за продажу насвая
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Акимат района "Нұра" совместно с Управлением полиции провели рейд по выявлению случаев незаконной торговли запрещёнными табачными изделиями, передаёт BaigeNews.kz.
В ходе рейда проверили торговые точки, расположенные в жилых комплексах района. В двух из них обнаружили факты продажи насвая и снюса.
"В результате проверки около 17 пачек насвая и 4 пачки снюса на общую сумму 8 400 тенге. В отношении владельцев магазинов составлены административные протоколы, им назначены штрафы в размере 98 300 тенге (25 МРП) согласно статье 196 КоАП РК", — сообщил участковый инспектор полиции Руслан Алданов.
Подобные рейды проводятся регулярно и направлены на пресечение незаконной продажи запрещённых табачных изделий.
Важно помнить, что реализация насвая и снюса запрещена законом, а за нарушение предусмотрена административная ответственность.
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