Владельцы разрушенных паводками домов не хотят покидать свои сёла в СКО

Село Большая Малышка Кызылжарского района СКО стоит на русле реки Есиль. В период паводка населённый пункт практически полностью оказался в воде. Всего 16 из 337 домов остались нетронутыми стихией. Каждый пятый пострадавший дом комиссия признала аварийным. Но не все согласны с решением экспертов о непригодности их жилья. И никто из сельчан не готов покидать деревню, сообщает корреспондент BaigeNews.kz.

Мы приехали в село Большая Малышка спустя полтора месяца с момента ее подтопления. Деревня уже не выглядит так живописно, как раньше. Гармонию сельского пейзажа нарушают бросающиеся в глаза разрушенные дома. Саманные и камышитовые постройки накренились, стены буквально сползают вниз, а в самих домах растут настоящие грибы.

Именно такую картину мы наблюдали в доме Семьи Корабовцевых. Их жилье на два хозяина за месяц изменилось до неузнаваемости. Внутри толстый слой намытого ила вместо пола, а под ним промыло грунт почти на двухметровую глубину. От цветника в палисаднике остались лишь пионы. Устояли перед напором воды только гараж и баня.

"Вода стояла целый месяц. Чуть выше подоконника была. Но этого хватило… Мы были уверены, что паводок будет уровня 2017 года. Тогда вода дошла до соседней улицы и нас не тронула. Но в этом году она оставила нас без имущества, мебели и вещей. Дом у нас 33,8 квадратных метра. Вода шла напором на наш дом. Забор снесло. Как вода ушла мы две машины мебели вывезли: кухонный, спальный гарнитуры, комоды. Мебель новая была. Готовились старость встречать. Недавно пристройку закончили строить, не успели узаконить. Разобрали ее, сняли сайдинг с дома, крышу, окна вытащили. Потому что дом проседает, стена проваливается за фундамент, а он треснул в нескольких местах. Внутри сплошная грязь вместо пола. На стенах глина. Но мы не можем начать ремонт", — проводя экскурсию по своему участку рассказывает Светлана.

Её дом признали пригодным для проживания, хотя с виду постройка вовсе не похожа на жилье, которое спасет ремонт. На восстановление комиссия определила чуть больше пяти миллионов тенге. Соседке через стенку выделили свыше семи миллионов. Светлана считает решение несправедливым и подает документы на повторное обследование дома.

"Печку разобрали, потому что держалась на одной балке. Печка была новая. Дом большой: две спальни, кухня, зал. Планировали санузел установить. Но всё уничтожила вода. Несущая стена падает. Не смогу на эту сумму отремонтировать", — считает Светлана.

Вероятность признания его при втором осмотре аварийным, хозяйка всячески отвергает. Покидать это место она не планирует. Здесь живет один ее сын, похоронен второй. На местном кладбище захоронена и ее прабабушка, которая участвовала в строительстве деревни, когда еще сельчане жили в землянках.

"Всю жизнь положили сюда. Смотреть больно… А куда я от детей? Не факт, что, если мы куда-то переедем, мне сразу дадут работу. Четыре года до пенсии осталось. Работа устраивает. В соседнем селе на полуфабрикатах работаю, муж в школе в охране. Мы отсюда никуда не поедем. Будем восстанавливать. Но представляете сколько денег надо? А соседям больше дали. Прошу просто чуть больше денег на восстановление. До девяти миллионов достаточно. Сын сам сделает ремонт, стенку поменяет, пол зальет. Есть кое-какой строительный материал. Нам выделили 500 тысяч на мебель. Кровать купим. За остальное не переживаю. Сын поможет и родственники. Я пока работаю. Четыре года до пенсии. Нам бы уже начать ремонт, треть лета позади ведь. Мы устали скитаться", — говорит Светлана.

Сейчас чета Корабовцевых живет с семьёй сына, на соседнем участке. Свой двухэтажный дом он уже восстановил. Теперь все силы хочет направить на ремонт родительского дома.

Те же, чьи дома признали аварийными, категорически не согласны с решением комиссии.

"Мой дом под снос. Я не согласна. Там незначительные повреждения. Мы уже ремонт сделали. Если бы нам дали волю выбора, где брать альтернативное жилье, был бы другой разговор. А нам дают те сёла, где человек жить не будет. Барневка, Гончаровка. Это уже забытые богом деревни. Муж в городе работает. Если бы дали дом в новом микрорайоне на окраине Петропавловска, другое дело. А здесь работы для нас нет. Я в свой дом вложила столько, сколько ни одни сельчанин не вкладывал. Оценку считаю несправедливой", — рассказала Валентина на приёме у акима сельского округа.

Сельчане рассказывают, что ремонт своих домов некоторые начали еще до прихода комиссии. Надеясь только на себя, посильно восстанавливали свое жилье.

"Семья недавно здесь купила дом. Они внутри сделали ремонт. Снаружи не успели. После паводка поменяли пол. У нас же не 10 месяцев лето, надо торопиться. Оценщик приходил, когда их дома не было. Увидел снаружи состояние дома и написал, что он идет под снос. А им не нужна была оценка", - рассказали в очереди на прием к акиму сельчане.

Кто-то же и вовсе признался, что уже залил фундамент и полностью заменил брус, также не дожидаясь визита комиссии.

"Я не хочу в другой дом. Хочу на своем месте заново выстроить. В данный момент я делаю за свои деньги. Окна уже заказали. Еще не все, конечно, сделали. Я хочу жить в своем доме", — поделилась сельчанка.

Есть и те, кто по-прежнему живет в палатках на горе. В момент прихода воды мы приезжали в Большую Малышку и встретили тех, кто отказался от эвакуации из деревни. Они разбили палаточный лагерь на пригорке у деревни, перевели туда скот и наблюдали за тем, как их дома медленно уходят под воду. Там они переждали весь паводок. Но и после не смогли вернутся к привычным условиям жизни.

"Уже три месяца здесь живём. Нам сказали, что дом аварийный, идет под снос. Но никаких действий не последовало. Сначала наши документы затерялись. Мы забили тревогу, бумаги нашли и вроде как оправили в районную комиссию. И снова тишина… Нам жить то больше негде. Дом разошелся, веранда отошла, угол отвалился. Дом напополам, каждый день трещит. Сарай свалился на детей. Хорошо, они успели выбежать. Сейчас нам говорят, что нельзя жить в палатке, но альтернативы никакой не предлагают! Мы брали дом в рассрочку, еще должны за него. Искали другие дома для покупки, но мы даже не знаем на какую сумму рассчитывать! Полтора месяца назад наш дом признали аварийным, и мы не можем найти себе новый угол. Про нас забыли?", — удивляется сельчанка Елена.

В Берёзовском сельском округе от наводнения пострадало три села. Больший удар приняла на себя Большая Малышка: 321 дом оказались в зоне подтопления. 16 домов не пострадало в разной степени. Где-то высота воды не превышала 15 сантиметров, а некоторые дома она скрыла до двух метров.

"Стихия нанесла колоссальный ущерб. Вода новое русло проделала. Асфальт, заборы посносило, постройки, бани. Из 321 домов идут под снос 68. Сельчане просят провести повторную комиссию. Они не согласны с выданным решением и пригодности дома или признании его аварийным. Мы все эти нюансы учитываем. Но при этом начинается и ремонт домов", — объяснил аким берёзовского сельского округа Владимир Рудер.

В двух частных домах села уже завершены ремонтные работы. Подписаны договоры на восстановление 17 жилых объектов. В качестве альтернативного жилья, по словам акима, пострадавшим предоставляется выбор дома на территории Кызылжарского района. Одна семья из села Барневка уже получила ключи от жилья в селе Бесколь.

Фото: Наталья Волкова