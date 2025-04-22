Владельцу ресторана вынесли жесткий приговор за массовое отравление в Экибастузе
Виновный был осужден к ограничению свободы с запретом на занятие деятельностью в сфере общественного питания.
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Экибастузский городской суд вынес приговор по делу, потрясшему город и регион - массовому отравлению граждан, передаёт BaigeNews.kz. В апреле 2024 года, с 14 по 16 числа, 56 человек обратились с различными симптомами пищевых отравлений в медицинские учреждения городов Астана, Караганда, Павлодар и Экибастуз. Все они накануне принимали участие в торжественном мероприятии в одном из ресторанов города Экибастуз.
Ситуация привлекла внимание прокуратуры города, и уголовное дело было взято под строгий контроль. Проведенные экспертизы и выезды следственной группы позволили установить, что причиной массового отравления стало ненадлежащее качество продуктов и санитарные нарушения в ресторане.
В результате расследования виновное лицо было осуждено к ограничению свободы с запретом на занятие деятельностью в сфере общественного питания. Такой приговор был вынесен Экибастузским городским судом.
Пострадавшие от отравления выразили удовлетворение решением суда, хотя один из участников процесса - ресторатор - не согласился с вердиктом и подал апелляцию.
Ранее мы сообщали, что 13 апреля 2024 года в одном из заведений города прошло торжество "қыз ұзату", после чего посетители стали жаловаться на признаки пищевого отравления.
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