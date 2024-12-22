На протяжении двух недель волонтёры добивались приостановления деятельности владельца передвижного зоопарка из-за неподобающего, по их мнению, отношения к животным, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

В Актауской городской территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК, специалисты которой проводили проверку, сообщили о ее результатах.

"У диких животных имеются ветеринарные справки, паспорта, они привиты", — заявили в ведомстве.

В пределах своей компетенции специалисты нарушений не обнаружили.

В свою очередь, по информации областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, за нарушение законодательства в области ответственного обращения с животными (статья 407-2 КоАП РК) предпринимателю все же грозит штраф до 30 МРП (110 760 тенге).

Напомним, ранее волонтёры заявляли, что дикие животные и птицы содержатся в крайне неблагоприятных условиях. После природоохранная прокуратура поручила проверить содержание зверей. Спустя неделю волонтёры заявили, что проверку в зоопарке так и не провели. На основании поручения природоохранной прокуратуры и поступившего обращения от общественности проверочные мероприятия все же начали.