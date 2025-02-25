В Казахстане продолжается процесс модернизации торговых рынков. Однако не все предприниматели спешат выполнять требования законодательства. Министерство торговли и интеграции предупреждает: если модернизация не будет завершена в срок, владельцы рынков могут быть привлечены к административной ответственности. Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщил председатель Комитета торговли МТИ РК Айдар Абилдабеков, передает BaigeNews.kz.

Что грозит за нарушение сроков?

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, владельцы рынков, не проведшие модернизацию в установленные сроки, понесут наказание. Первый этап – предупреждение. Второй этап – штрафные санкции. Модернизация рынков должна быть завершена до 31 декабря 2025 года.

"Своевременная модернизация рынков — это социальная ответственность бизнеса . Обновление изготовителями комфортных и безопасных условий не только для покупателей, но и для личных продавцов. Акиматы и территориальные департаменты торговли должны усилить работу по своевременному и качественному проведению реформы, а также устранению проблем, сопровождающих процесс. Если модернизация не будет завершена в установленные сроки, с 1 января 2020 года в соответствии с Кодексом об обеспечении правонарушений к владельцам рынков будут применены административные меры", - рассказал Айдар Абилдабеков.

С 2024 года министерство усилило контроль за выполнением требований. В феврале, марте и апреле запланированы инспекционные проверки рынков по всей стране.

Какие рынки подлежат модернизации?

По официальным данным, в Казахстане 644 рынка, из них 412 универсальных и 233 специализированных. Под модернизацию попадают 100 рынков по всей стране. В каждой территории страны ключевые приоритетные рынки, которые будут реконструированы в первую очередь.

"В рамках обновления рынков предусмотрен комплекс мер, направленный на создание комфортных и безопасных условий для торговли. В первую очередь, это строительство и реконструкция торговых павильонов, что позволит модернизировать инфраструктуру и обеспечить удобные условия для предпринимателей и покупателей. Одновременно будет проводиться благоустройство прилегающих территорий, включая ремонт дорожек, освещение и улучшение парковочных зон", - отметил Айдар Абилдабеков.

По словам Абилдабекова, также особое внимание уделят улучшению условий для торговли, что включает модернизацию прилавков, установку навесов и улучшение вентиляции в крытых рынках. Для обеспечения безопасности планируется установка современных систем видеонаблюдения и противопожарной защиты, что позволит минимизировать риски и повысить уровень контроля.

Кроме того, будет проведено обустройство складских помещений. Как отметил Абилдабеков, это создаст оптимальные условия для хранения товаров и улучшит логистику внутри рынков.

Отметим, что в рамках модернизации 100 рынков по всей стране обновление коснется Астаны, где будут реконструированы 7 рынков, и Алматы, где запланирована модернизация 10 рынков. В Абайской области модернизации подлежат 3 рынка, в Акмолинской – 1 рынок, а в Актюбинской области – 2 рынка.

В Алматинской области обновят 11 рынков, в Атырау – 4 рынка, а в Восточно-Казахстанской и Жамбылской областях – по 3 рынку. В Жетысуской области реконструкции подлежат 6 рынков, в Западно-Казахстанской области – 14 рынков, а в Карагандинской области – 5 рынков.

В Костанайской и Кызылординской областях модернизируют по 4 рынка, в Мангистауской области – 5 рынков. В Павлодарской и Туркестанской областях запланировано обновление по 8 рынков, а в Северо-Казахстанской области – 2 рынка.

Напомним, в прошлом году на рынке "Жибек жолы" в Таразе произошло горение строительных материалов внутри трех металлических контейнеров. На рынке "Алтын Арба" в Караганде произошёл пожар. Потушить огонь смогли до прибытия спасателей. В Жетысуском районе Алматы на рынке сгорели четыре двухярусных пластиковых бутика.Пожар в одном из павильонов произошёл на рынке в районе Байконур в Астане. В этом году в Алматы полностью потушили пожар на складе рынка "Сауран". Площадь, охваченная огнём, составила 350 квадратных метров.