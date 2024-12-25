Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны, КГП на ПХВ "Астана Ветсервис" совместно с участковым инспектором провели рейдовые мероприятия в районе Сарыарка по выявлению нарушений среди владельцев домашних животных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

В случаях выявления отсутствия чипов или документации, подтверждающей вакцинацию, составлялся протокол об административном правонарушении и выписывался штраф в соответствии с действующим Кодексом РК "Об административных правонарушениях".

Согласно статье 407-2 КоАП, за нарушение законодательства РК в области ответственного обращения с животными предусмотрены штрафы:

для физических лиц: 10 МРП × 3 692 тенге = 36 920 тенге.

для должностных лиц: 20 МРП × 3 692 тенге = 73 840 тенге.

Мероприятие направлено на повышение ответственности владельцев домашних животных и снижение риска распространения инфекционных заболеваний.