  • 25 Декабря, 01:11
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Владельцев нечипированных домашних животных оштрафовали в Астане

В столице проходит рейд.

Сегодня, 00:12
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 00:12
Сегодня, 00:12
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Фото: pixabay.com

Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны, КГП на ПХВ "Астана Ветсервис" совместно с участковым инспектором провели рейдовые мероприятия в районе Сарыарка по выявлению нарушений среди владельцев домашних животных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт городского акимата. 

В случаях выявления отсутствия чипов или документации, подтверждающей вакцинацию, составлялся протокол об административном правонарушении и выписывался штраф в соответствии с действующим Кодексом РК "Об административных правонарушениях".

Согласно статье 407-2 КоАП, за нарушение законодательства РК в области ответственного обращения с животными предусмотрены штрафы:

  • для физических лиц: 10 МРП × 3 692 тенге = 36 920 тенге.
  • для должностных лиц: 20 МРП × 3 692 тенге = 73 840 тенге.

Мероприятие направлено на повышение ответственности владельцев домашних животных и снижение риска распространения инфекционных заболеваний.

"Призываем всех владельцев животных соблюдать нормы законодательства, своевременно проводить чипирование, вакцинацию и иные обязательные мероприятия, предусмотренные законом. Ответственное отношение к питомцам является залогом их здоровья и безопасности, а также важным шагом в обеспечении благополучия общества", - отметили в управлении.

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