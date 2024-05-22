Владельцам пострадавших дач Петропавловска помогут со стройматериалами

Об этом сообщили в городском акимате. Речь идет о тех участках, на которых имелись домики. Дачникам помогут восстановить и вернуть строения на прежние места, сообщает BaigeNews.kz.

Рассматривается вариант, что строительным материалом пострадавших обеспечат местные власти и предприниматели. Об этом заявил аким Петропавловска Серик Мухамедиев. Помимо этого, дачникам направят пришедшие в виде гумпомощи два вагона с цементом и шифером.

В акимате принимают заявки и составляют списки участков, с которых необходимо вывезти принесённый стихией мусор. Из-за сильной волны некоторые дома на дачных территориях поднимало или вовсе срывало с фундамента. Течение уносило строения. Некоторые оказались далеко за пределами участков. Их количество еще не подсчитано.

Шансов вернуть те, которые остались на территории дачных сообществ, больше. В этом дачникам помогут местные власти. С помощью манипулятора домики поставят на свои места.

"Если дома на садовых участках по решению комиссии подлежат восстановлению, то они будут ремонтироваться. Если восстановление невозможно или бессмысленно, то их владельцам предоставят альтернативное жилье. Но речь идет исключительно о тех случаях, когда дачный дом является единственным жильем владельца. Что касается ремонта, то будет предоставляться строительный материал. На данный момент в областном центре есть объем строительного материала, который отправили из других регионов в качестве гуманитарной помощи. А пока разрабатывается схема и объем его выдачи", - пояснила пресс-секретарь акима города Петропавловск Асем Айтулова.

Напомним, что в Петропавловске наводнение коснулось сразу 29 дачных сообществ, в которых большая вода подтопили три тысячи дач с домиками. Все они имеют право на получение единовременной выплаты в размере 100 МРП. По данным специалистов городского акимата, большая часть пострадавших владельцев уже получила компенсацию. Всего под водой оказалось шесть тысяч дачных участков.