Владельца Жезказганской и Балхашской ТЭЦ оштрафовали на 27 млн тенге

Фото: пресс-службы прокуратуры области Улытау

В области Улытау проверили деятельность ТОО "Kazakhmys Energy", в состав которого входят Жезказганская и Балхашская ТЭЦ. Прокуроры изучали соблюдение требований законодательства, а также модернизацию основного оборудования компаний по поручению президента и генерального прокурора, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области Улытау.

"По результатам проверки выявлено порядка 600 нарушений в области промышленной безопасности, технического регулирования, электроэнергетики, охраны труда, санитарно-эпидемиологических норм и другие. В частности, отсутствие инвестиций на модернизацию объектов, принимаемые меры ограничивались устранением текущих дефектов, нарушения правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, не соблюдение температурных графиков тепловых сетей, несвоевременная поверка средств измерения и другие. По всем выявленным нарушениям в адрес уполномоченных органов внесено 16 актов прокурорского надзора с привлечением виновных лиц к административной ответственности на сумму 27 миллиона тенге", - говорится в сообщении.

Более того уполномоченными органами внесены предписания об устранении нарушений законности на Жезказганской и Балхашской ТЭЦ с указанием конкретных мероприятий и сроков исполнения, в том числе модернизации оборудований.

Уточняется, что на сегодняшний день ТОО "Kazakhmys Energy" уже оплачено штрафов на сумму более 21 миллиона тенге.

В апреле в КТРМ МТИ сообщили о том, что за неповеренные средства измерения на пять миллионов тенге оштрафовали ТЭЦ Петропавловска.