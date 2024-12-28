Советский районный суд Махачкалы отправил под домашний арест Марата Джанхуватова - владельца АЗС, где произошел взрыв, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов республики Зарема Мамаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

Ранее в отношении Джанхуватова была избрана мера в виде содержания под стражей.

"Суд избрал в отношении Джанхуватова меру пресечения в виде домашнего ареста до 26 февраля с наложением соответвующих запретов и ограничений", - сообщила Мамаева.

Автозаправочная станция взорвалась вечером 27 сентября в пригороде Махачкалы в поселке Новый Хушет. Погибли 13 человек, в том числе 2 детей, еще 11 пострадали.