Владельца взорвавшейся в Дагестане АЗС отправили под домашний арест
В результате взрыва погибли 13 человек, в том числе 2 детей, ещё 11 пострадали.
Сегодня, 13:39
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Сегодня, 13:39Сегодня, 13:39
82Фото: ТАСС
Советский районный суд Махачкалы отправил под домашний арест Марата Джанхуватова - владельца АЗС, где произошел взрыв, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов республики Зарема Мамаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.
Ранее в отношении Джанхуватова была избрана мера в виде содержания под стражей.
"Суд избрал в отношении Джанхуватова меру пресечения в виде домашнего ареста до 26 февраля с наложением соответвующих запретов и ограничений", - сообщила Мамаева.
Автозаправочная станция взорвалась вечером 27 сентября в пригороде Махачкалы в поселке Новый Хушет. Погибли 13 человек, в том числе 2 детей, еще 11 пострадали.
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