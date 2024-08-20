Владельца взорвавшегося кафе осудили в Уральске

В Уральском городском суде огласили приговор виновнику взрыва в кафе Rizyq, в результате которого три человека погибли и пять получили травмы, передаёт BaigeNews.kz.

Трагедия произошла 4 января.

"Подсудимый У., будучи индивидуальным предпринимателем и руководителем кафе Rizyq, нарушил установленные правила эксплуатации газового оборудования, что привело к взрыву и последующему обрушению части здания кафе", - сообщили в суде.

Мужчина вину не признал и пытался переложить ответственность на своих работников.

"Принципиальная позиция гособвинителя и представленные им суду неопровержимые доказательства вины подсудимого способствовали вынесению обвинительного приговора. В итоге суд признал подсудимого виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 292 УК РК и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности, связанные с административно-хозяйственной и организационно-распорядительной деятельностью в предприятиях, сроком на три года", - уточнили в суде.

Приговор пока не вступил в законную силу.