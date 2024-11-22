Владельца станции техосмотра наказали после смертельного ДТП в Костанае

За некачественный техосмотр автомобиля, попавшего в ДТП, привлекли к ответственности предпринимателя в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В августе водитель авто марки Mercedes-Benz сбил пешехода, который от полученных травм скончался на месте. Шофёр утверждал, что пытался экстренно затормозить, чтобы избежать столкновения, но аварии избежать не удалось. Полицейские, осмотрев место происшествия, не нашли следов торможения, что вызвало подозрения в неисправности тормозной системы автомобиля.

В ходе расследования выяснилось, что на одном из колёс машины не было тормозного диска, что значительно снижало эффективность торможения. Особое внимание сотрудники обратили на тот факт, что всего за пять дней до аварии этот автомобиль прошёл обязательный технический осмотр, где, несмотря на явную неисправность тормозной системы, был признан исправным.

По факту нарушения Правил дорожного движения, повлекшего смерть человека, было возбуждено уголовное дело. Суд признал водителя виновным и назначил ему два года лишения свободы, а также пять лет лишения водительских прав. По представлению полиции индивидуальный предприниматель, проводивший технический осмотр автомобиля, привлечён к ответственности.

С начала года полицейские направили в различные государственные органы более тысячи представлений по устранению обстоятельств, способствовавших совершению уголовных правонарушений.