Владельца нарколаборатории надолго отправили за решётку в Астане

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны вынесли приговор мужчине, обвинённому в незаконном изготовлении и хранении психотропных веществ в особо крупном размере и легализации имущества, полученного преступным путём, передаёт BaigeNews.kz.

"Подсудимый И. по договорённости с пользователями аккаунтов "j" и "k" в Telegram организовал нарколабораторию в посёлке Уркер Астаны и незаконно изготавливал, хранил в целях сбыта психотропное вещество aльфа-PVP - 82,79 килограмма. На деньги, добытые в незаконном обороте психотропных веществ, для функционирования нарколаборатории приобрёл дом и гараж", - сообщили подробности обвинения в суде.

Вина подсудимого доказана протоколом обыска нарколаборатории, заключениями судебно-химических экспертиз, определивших вид и размер психотропного вещества, перепиской И. с пользователями аккаунтов "j" и "k" в Telegram.

Мужчина признал свою вину полностью.

Приговором суда И. признан виновным в совершении уголовных правонарушений по части 3 статьи 297 и части 2 статьи 218 УК РК. Он осуждён на 12 лет лишения свободы с конфискацией недвижимого имущества, приобретённого на деньги, добытые в незаконном обороте психотропных веществ.

Приговор пока не вступил в законную силу.