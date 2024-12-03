Владельца нарколаборатории надолго отправили за решётку в Астане
У него конфисковали дом и гараж.
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В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны вынесли приговор мужчине, обвинённому в незаконном изготовлении и хранении психотропных веществ в особо крупном размере и легализации имущества, полученного преступным путём, передаёт BaigeNews.kz.
"Подсудимый И. по договорённости с пользователями аккаунтов "j" и "k" в Telegram организовал нарколабораторию в посёлке Уркер Астаны и незаконно изготавливал, хранил в целях сбыта психотропное вещество aльфа-PVP - 82,79 килограмма. На деньги, добытые в незаконном обороте психотропных веществ, для функционирования нарколаборатории приобрёл дом и гараж", - сообщили подробности обвинения в суде.
Вина подсудимого доказана протоколом обыска нарколаборатории, заключениями судебно-химических экспертиз, определивших вид и размер психотропного вещества, перепиской И. с пользователями аккаунтов "j" и "k" в Telegram.
Мужчина признал свою вину полностью.
Приговором суда И. признан виновным в совершении уголовных правонарушений по части 3 статьи 297 и части 2 статьи 218 УК РК. Он осуждён на 12 лет лишения свободы с конфискацией недвижимого имущества, приобретённого на деньги, добытые в незаконном обороте психотропных веществ.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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