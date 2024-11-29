Владельца корабля "Буран" Даурена Мусу объявили в розыск
Инициатор - МВД РК.
Сегодня, 17:45
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Сегодня, 17:45Сегодня, 17:45
128Фото: instagram.com/dauren.mussa
Гендиректора АО "РКК "Байконур", владельца космического корабля "Буран" Даурена Мусу объявили в розыск. Ориентировка на него появилась на портале правовой статистики и специальных учётов, передаёт BaigeNews.kz.
В документе сказано, что розыскное дело от 26.11.2024 в отношении 50-летнего гражданина РК зарегистрировано в регионе "Алматы". Инициатор - МВД РК. Орган, ведущий розыск - департамент полиции Алматы.
В департамента на запрос редакции ответили, что "указанное лицо разыскивается Управлением криминальной полиции ДП Алматы по части 4 статьи 190 УК РК".
"Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на его задержание", - отметили в полиции.
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