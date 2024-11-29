Владельца корабля "Буран" Даурена Мусу объявили в розыск

Гендиректора АО "РКК "Байконур", владельца космического корабля "Буран" Даурена Мусу объявили в розыск. Ориентировка на него появилась на портале правовой статистики и специальных учётов, передаёт BaigeNews.kz.

В документе сказано, что розыскное дело от 26.11.2024 в отношении 50-летнего гражданина РК зарегистрировано в регионе "Алматы". Инициатор - МВД РК. Орган, ведущий розыск - департамент полиции Алматы.

В департамента на запрос редакции ответили, что "указанное лицо разыскивается Управлением криминальной полиции ДП Алматы по части 4 статьи 190 УК РК".