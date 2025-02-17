Основательница сети детских садов "Ахляк" Амина Юсупбаева принесла публичные извинения родителям ребёнка, пострадавшего в одном из филиалов в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

После инцидента, вызвавшего широкий общественный резонанс, руководство сада уволило воспитателя и заведующую, оштрафовало директора и приостановило работу филиала.

"Более 10 лет назад мы с супругом открыли наш первый детский сад. Это дело всей нашей жизни. Как многодетные родители, мы понимаем всю ответственность дошкольного образования. Мы готовы сделать всё возможное, чтобы компенсировать ущерб, нанесённый ребёнку", – заявила Юсупбаева.

Она подчеркнула, что за всё время работы детсадов сети такой случай произошёл впервые.

"От своего имени и от лица мужа хочу выразить глубокие, искренние извинения перед родителями. Мы осуждаем и не поддерживаем действия воспитателя. Этот случай требует детального изучения, и все виновные должны понести ответственность", – добавила основательница.

По её словам, руководство активно сотрудничает со следствием и ожидает справедливого решения суда.

"Когда мы открывали детский сад, мы создавали комфортные условия для детей – от качества питания до образовательных методик. Каждый сотрудник знал, что в саду работает система видеонаблюдения. Однако, к сожалению, сработал человеческий фактор", – пояснила она.

Чтобы избежать подобных инцидентов в будущем, в детском саду планируют пересмотреть систему найма сотрудников, а также привлекли штатного психолога для работы с коллективом и воспитанниками.

Юсупбаева также подчеркнула, что самое важное сейчас – это здоровье пострадавшего ребёнка и других детей.

"Ситуация тяжёлая и стрессовая для всех нас. Я призываю всех, кто комментирует произошедшее в соцсетях, помнить, что в первую очередь мы должны не навредить детям. Наша деятельность всегда была направлена на защиту их интересов", – заключила она.

Ранее мы писали о том, что воспитатель душила четырёхлетнего мальчика в детсаду Алматы. Издевательства над малышом попали на видео. Позже сообщалось, что учреждение не зарегистрировано в образовательной базе.