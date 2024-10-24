Владелец “склада” с наркотиками задержан в столице

В рамках оперативно-профилактического мероприятия “Қарасора” Астане задержан владелец “склада” с наркотиками, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"В ходе обыска в квартире многоэтажного дома обнаружен “склад”, откуда изъяли более 1 килограмма марихуаны и свыше 615 граммов мефедрона", - сообщили в столичном ДП.

Установлено, что 22-летний подозреваемый занимался закладкой наркотиков крупными партиями для последующей продажи через тайники. В его обязанности входили ввоз и расфасовка “товара”. В квартире наркодельца найдены расфасованные свертки с наркотиками, весы, пакеты и другие предметы, используемые для продажи.