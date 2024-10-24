Владелец “склада” с наркотиками задержан в столице
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В рамках оперативно-профилактического мероприятия “Қарасора” Астане задержан владелец “склада” с наркотиками, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"В ходе обыска в квартире многоэтажного дома обнаружен “склад”, откуда изъяли более 1 килограмма марихуаны и свыше 615 граммов мефедрона", - сообщили в столичном ДП.
Установлено, что 22-летний подозреваемый занимался закладкой наркотиков крупными партиями для последующей продажи через тайники. В его обязанности входили ввоз и расфасовка “товара”. В квартире наркодельца найдены расфасованные свертки с наркотиками, весы, пакеты и другие предметы, используемые для продажи.
"В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело за незаконный сбыт наркотиков. Он дал признательные показания и помещен в ИВС. В настоящее время продолжается работа по установлению соучастников, причастных к поставке и сбыту наркотиков на территории столицы", - дополнили полицейские.
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