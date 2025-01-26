Халит Эргюль, владелец турецкого отеля Grand Kartal, в котором из-за пожара погибли 78 человек, дал показания, в которых обвинил в произошедшем персонал — шеф-повара, электриков и охранников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на турецкое издание T24.

Его показания были получены в магистрате и прокуратуре. Эргюль, который представил доказательства в свою защиту, чтобы оправдать себя, обвинил в пожаре всех остальных, от персонала отеля до консалтинговой компании.

Эргюль заявил, что шеф-повар отвечал за электроприборы на кухне, а управление кнопками пожарной сигнализации осуществлялось электриком отеля. Также, по словам владельца, сотрудники службы безопасности патрулируют отель в течение 24 часов и обязаны включать сигнализацию в случае пожара.

“Последняя проверка была проведена Министерством культуры и туризма 15 декабря. Никаких недостатков, связанных с пожаром, обнаружено не было. Там была противопожарная сигнализация. Однако, скорее всего, в начале пожара эта система не работала из-за повреждений. Однако сработали детекторы дыма. Каждые 2 года перед открытием сезона в отеле проводятся пожарные учения. Весь персонал участвует в учениях. В отеле есть планы эвакуации с указанием места, куда люди могли бы сбежать в случае пожара, в каждом номере. В соответствии с этими планами побега у нас также есть световые указатели”, - сказал Эргюль.

Пожар в 12-этажном деревянном отеле "Карталкая" на горнолыжном курорте в Болу вспыхнул в ночь на 21 января. Всего при пожаре погибли 78 человек, еще 51 получил ожоги и отравления продуктами горения.

Эвакуационные выходы отеля, пожарная сигнализация и система контроля задымления оказались в нерабочем состоянии. Первая помощь была оказана через 1 час 15 минут, пожар был потушен в 11 часов. Согласно предварительным данным, пожар начался на кухне ресторана. Пожарная лестница, расположенная внутри здания, несла распространяющийся дым на верхние этажи, действуя как дымоход. Большинство смертей произошло в результате отравления угарным газом. Среди погибших были и те, кто пытался спастись, выпрыгнув из окна.

В рамках расследования на данный момент арестованы 15 человек. Ожидается, что заместитель мэра, отвечающий за пожарную службу, находящийся под стражей, Садат Гюленер, исполняющий обязанности начальника пожарной охраны Кенан Кочкун и Ирфан Аджар, сотрудники пожарной охраны с полномочиями подписи, также будут отправлены сегодня в здание суда Болу.

Со своей стороны, Хусейн Озер, электрик отеля, отверг обвинения владельца отея, заявив, что он выполнял только возложенные на него обязанности, а системы пожарной сигнализации и защиты находились в ведении сторонней субподрядной компании. Озер заявил, что у него нет никаких технических знаний об этих системах, и что соответствующие детали были известны руководству отеля или техническому менеджеру.

Халит Эргюль также сообщил, что его ежемесячный доход составляет 100 тысяч турецких лир, а в протоколе дачи показаний, хранящемся в прокуратуре, говорится, что отель получил сертификат устойчивого туризма, срок действия которого истекает до 2025 года.