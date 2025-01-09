В межрайонном суде по гражданским делам Астаны рассмотрели дело по иску С. к ТОО "G" о взыскании стоимости ремонта автомобиля, передаёт BaigeNews.kz.

В суде пояснили, что ответчик принял на техобслуживание автомобиль истца. В период нахождения машины на территории сервисного центра ТОО в Астане прошёл крупный град. Он повредил транспортное средство. Автовладелец решил взыскать материальный ущерб.

Ответчик не отрицал, что автомобиль находился на территории ТОО, и пояснил, что повреждения вызваны исключительно погодными условиями. Просил в иске отказать.

"Судом установлено, что автомобиль размещён на открытой стоянке сервисного центра, где в результате осадков в виде крупного града получил повреждения. Ответчик не обеспечил надлежащую защиту автомобиля от неблагоприятных погодных условий, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении обязательств. Стоимость восстановительного ремонта составила 2 936 000 тенге, и истец требовал возмещения ущерба с учетом соблюдения гарантийных условий, требующих использования оригинальных деталей и ремонта в официальном сервисном центре. Согласно статье 917 ГК вред, причинённый неправомерными действиями имущественным или неимущественным благам и правам граждан и юридических лиц, подлежит возмещению в полном объёме", - пояснили в суде.

Поэтому суд удовлетворил исковые требования и обязал ответчика выплатить истцу материальный ущерб в сумме 2 936 000 тенге, а также судебные расходы.

Решение вступило в законную силу.