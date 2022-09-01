Владелец Gelandewagen выложил видео в Сеть и получил сразу шесть административных протоколов

Фото: polisia.kz

Алматинца на Gelandewagen, использовавшего стробоскопы, привлекли к ответственности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По данным полиции, стражи порядка обнаружили видеоролик в ходе мониторинга социальных сетей, в котором насчитали сразу шесть фактов нарушения требований ПДД и административного законодательства РК.

"Установлен и задержан гражданин И., 1999 года рождения, который сразу же признал факт правонарушений, объяснив это необходимостью для съёмки видеоролика. Этот аргумент не оправдывает действия фигуранта. В отношении него приняты меры в соответствии с административным законодательством Республики Казахстан: составлены шесть административных протоколов. Автомашина водворена на специализированную штрафную стоянку", – рассказал начальник управления полицейской службы Алматы Ержан Узабаев.

Административные производства возбуждены по следующим составам правонарушений:

– статья 230 часть 2 КРКобАП - "Нарушение законодательства Республики Казахстан об обязательном страховании";

– статья 591 часть 1 КРКобАП - "Пользование водителем при управлении транспортным средством телефоном либо радиостанцией";

– статья 590 часть 5 КРКобАП - "Управление транспортными средствами, не отвечающими требованиям технических регламентов, национальных стандартов, а также при наличии неисправностей или условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств";

– статья 590 часть 3 КРКобАП - "Установка на транспортном средстве заведомо подложных или поддельных государственных регистрационных номерных знаков";

– статья 590 часть 4 КРКобАП - "Управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками (знаком), а равно управление транспортным средством с государственными регистрационными номерными знаками, оборудованными с применением устройств и материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных номерных знаков (знака) либо позволяющих их видоизменить или скрыть";

– статья 603 часть 3 КРКобАП - "Незаконное нанесение на наружные поверхности транспортного средства специальных цветографических схем автомобилей оперативных и специальных служб".

Как рассказал сам автор ролика, видео он снимал 29 августа, предварительно прикрепив к джипу поддельный красивый номер 222.

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