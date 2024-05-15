Владелец элитного пентхауса незаконно расширил жилплощадь в Алматы

Собственник элитного жилья возвёл пристройки вокруг своей квартиры без разрешения в Алматы. Суд постановил снести строение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

Незаконная конструкция появилась на крыше дома по проспекту аль-Фараби.

"Управление градостроительного контроля неоднократно инициировало внеплановые проверки по объекту, однако собственник уклонялся от получения уведомления. Подано исковое заявление в Бостандыкский районный суд на снос пристройки к пентхаусу общей площадью 150 квадратных метров. Решением суда от 13 января 2023 года исковые требования удовлетворены. 11 апреля прошлого года Алматинским городским судом решение суда первой инстанции оставлено без изменения", - сообщили в акимате.

К демонтажу незаконно возведённого строения собственник приступил добровольно при участии судебных исполнителей департамента юстиции Алматы.