Владелец элитного пентхауса незаконно расширил жилплощадь в Алматы
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Собственник элитного жилья возвёл пристройки вокруг своей квартиры без разрешения в Алматы. Суд постановил снести строение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.
Незаконная конструкция появилась на крыше дома по проспекту аль-Фараби.
"Управление градостроительного контроля неоднократно инициировало внеплановые проверки по объекту, однако собственник уклонялся от получения уведомления. Подано исковое заявление в Бостандыкский районный суд на снос пристройки к пентхаусу общей площадью 150 квадратных метров. Решением суда от 13 января 2023 года исковые требования удовлетворены. 11 апреля прошлого года Алматинским городским судом решение суда первой инстанции оставлено без изменения", - сообщили в акимате.
К демонтажу незаконно возведённого строения собственник приступил добровольно при участии судебных исполнителей департамента юстиции Алматы.
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