Владелец 29-летней кошки раскрыл секрет ее долголетия

Житель Великобритании Лесли Гринхоуг живет вдвоем со своей старенькой кошкой. Он утверждает, что ей 29 лет, и собирается обратиться в Книгу рекордов Гиннесса, чтобы ее признали старейшей в мире, передаёт BaigeNews со ссылкой на mir24.tv.

69-летний британец из графства Чешир рассказал, что Милли родилась в 1995 году. Питомца завела его ныне покойная жена Паула, когда котенку было три месяца. Лесли познакомился с Паулой 10 октября 2012 года на сайте знакомств, а с Милли впервые встретился, когда ей было уже 16 лет. Супруга умерла в апреле 2020 года из-за коронавируса, с тех пор мужчина стал единственным хозяином кошки.

По словам Лесли, его любимица не посещает ветеринара, потому что в этом нет необходимости. У нее смешанное питание из кошачьего корма и курицы, также он угощает ее консервированным тунцом и креветками. Милли все еще может прыгать, хотя и двигается медленнее, чем раньше. У нее нет серьезных проблем со здоровьем, однако из-за преклонного возраста кошка стала хуже слышать, пишет The Daily Star.

В настоящий момент старейшей кошкой в мире из ныне живущих считается 28-летняя Флосси, которая родилась 29 декабря 1995 года. В июне 2023 года стало известно о кошке Рози, которой исполнилось 32 года – ее хозяйке посоветовали зафиксировать этот рекорд, однако она не стала этого делать.