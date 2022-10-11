Владеет ли кандидат в президенты Альтаев госязыком, проверили в ЦИК

В Центральной избирательной комиссии состоялось заседание лингвистической комиссии по установлению свободного владения государственным языком Нуржана Альтаева, передаёт BaigeNews.kz.

Экзамен провели в три этапа: написание письменного задания, чтение отрывка из произведения классической казахской литературы и публичное выступление на выбранную тему.

После сдачи экзамена комиссия провела коллегиальное обсуждение и подвела итоги.

Результаты озвучил председатель лингвистической комиссии, доктор филологических наук, профессор Адиль Ахметов.

"Письменное задание было на тему "Біртұтас Алаш идеясы". Работа оценивалась по содержанию, стилю, орфографии и пунктуации. Во втором задании кандидат прочитал отрывок из романа Ильяса Есенберлина "Көшпенділер". Третьим заданием было 15-минутное выступление на тему "Бабалар аманаты". По результатам состоявшегося экзамена лингвистическая комиссия открытым голосованием приняла решение о том, что кандидат в Президенты Республики Казахстан Нуржан Альтаев свободно владеет государственным языком", - сообщил Ахметов.