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Владеет ли кандидат в президенты Альтаев госязыком, проверили в ЦИК Сегодня, 18:34
187

Владеет ли кандидат в президенты Альтаев госязыком, проверили в ЦИК

В Центральной избирательной комиссии состоялось заседание лингвистической комиссии по установлению свободного владения государственным языком Нуржана Альтаева, передаёт BaigeNews.kz.

Экзамен провели в три этапа: написание письменного задания, чтение отрывка из произведения классической казахской литературы и публичное выступление на выбранную тему.

После сдачи экзамена комиссия провела коллегиальное обсуждение и подвела итоги.

Результаты озвучил председатель лингвистической комиссии, доктор филологических наук, профессор Адиль Ахметов.

"Письменное задание было на тему "Біртұтас Алаш идеясы". Работа оценивалась по содержанию, стилю, орфографии и пунктуации. Во втором задании кандидат прочитал отрывок из романа Ильяса Есенберлина "Көшпенділер". Третьим заданием было 15-минутное выступление на тему "Бабалар аманаты". По результатам состоявшегося экзамена лингвистическая комиссия открытым голосованием приняла решение о том, что кандидат в Президенты Республики Казахстан Нуржан Альтаев свободно владеет государственным языком", - сообщил Ахметов.

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#выборы #кандидат #ЦИК #казахский язык
Журналист
Сегодня, 18:34
187
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