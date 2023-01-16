"Вкусно и точка" заходит на казахстанский рынок

Фото: пресс-служба "Вкусно - и точка"

Российская сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно – и точка" подала документы в Минюст Казахстана для регистрации товарного знака на территории нашей страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент по правам интеллектуальной собственности МЮ РК.

"В настоящее время в государственном реестре товарных знаков РК товарный знак под обозначением "Вкусно и точка" не зарегистрирован. Однако, на рассмотрении экспертной организации находятся заявки на регистрацию товарных знаков, содержащих словесные обозначения "Вкусно – и точка", поданные от имени ООО "Система ПБО", — говорится в сообщении.

Напомним, в ноябре 2022 года сеть ресторанов быстрого питания McDonald's приостановила работу в Казахстане. В компании это решение объяснили ограничениями в местных поставках.

Об уходе с рынка РК представители сети объявили в начале января. Как сообщил Bloomberg, ссылаясь на свои источники, компания ушла из-за дефицита мяса для бургеров. Сбои в поставках произошли на фоне вторжения России в Украину. Договориться о поставках из других стран и заменить российские котлеты не удалось.

Уже 10 января Асет Машанов, глава компании Food Solutions KZ, которой принадлежит франшиза McDonald's, в кулуарах заседания суда по делу Кайрата Боранбаева рассказал о возобновлении работы сети ресторанов быстрого питания в Казахстане. Он предполагал, что откроются они уже под новым брендом и отрицал связь с российским брендом "Вкусно - и точка". Машанов также уточнил, что уход с рынка сети фастфудов не связан с уголовным делом в отношении Боранбаева, подозреваемого в многомиллиардных хищения средств госкомпаний.