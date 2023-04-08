ВКО попала "в красную зону" по жалобам на качество медуслуг

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Восточно-Казахстанская область оказалась "в красной зоне" по количеству обоснованных жалоб на качество медицинских услуг. Об этом стало известно на совещании с руководителями медорганизаций области, которое провела глава Минздрава Ажар Гиният, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

И.о. Председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК Лаурра Ахметнияз выступила с обзорным докладом о результатах контроля в сфере медицинских услуг и обращения лекарственных средств по Восточно-Казахстанской области за 2022 год.

"Так, по результатам ранжирования регионов по обоснованным жалобам, Восточно-Казахстанская область "в красной зоне": более 50 процентов жалоб обоснованы. Значительную долю составляют жалобы на качество медицинских услуг. При этом показатель материнской смертности по области снизился на 57% по сравнению с предыдущим годом, — сообщила Лаурра Ахметнияз.

Она указала на ряд недостатков лечебно-диагностического, тактического и организационного характера в сфере родовспоможения и детства, а также обратила внимание на слабую работу службы поддержки пациентов и низкую оснащённость медорганизаций медицинским оборудованием.

На встрече так же выступила заместитель Председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Зауре Ахметова.

Она обратила внимание, что 86 процентов объектов здравохранения по результатам санитарно-эпидемиологического контроля не сооответствует требованиям санитарных правил.

По результатам проверок составлено 573 административных протоколов на сумму более четырёх миллионов тенге, выдано 148 предписании, отстранено от работы 27 человек. Передано в суд 18 материалов.

Кроме того, учитывая рост заболеваемости корью в стране даны поручения по обеспечению охвата профилактическими прививками подлежащего населения в рамках Национального календаря.

Так, по итогам 2022 года в области охват профилактическими прививками подлежащего населения составил 96,2 процента. Однако в некоторых районах Алтайском, Зайсанском, Шемонайхинском районах, а также в Риддере не достигнуты показатели охвата вакцинацией.

По словам спикера, эта ситуация может привести к накоплению и нарастанию неиммунной прослойки населения и возникновению вспышек вакциноуправляемых инфекций.

Министр здравоохранения РК Ажар Гиният обозначила направления работы для улучшения оказания качества медпомощи населению.