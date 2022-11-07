Вкладчикам финпирамиды B2B Jewelry вернули 123 миллиона тенге

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123 миллиона тенге вернули вкладчикам финпирамиды B2B Jewelry в результате проведённой работы Агентства по финансовому мониторингу РК. Всего вложенные в организацию средства получили 197 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Сообщается, что департаментом АФМ по Алматы окончено досудебное расследование по факту организации деятельности финансовой пирамиды под прикрытием сети ювелирных магазинов B2B Jewelry.

Приговором суда организатор финансовой пирамиды признан виновным и ему назначено наказание в виде шести лет восьми месяцев лишения свободы с лишением права заниматься финансовой деятельностью сроком на пять лет.

В отношении остальных соучастников преступления досудебное производство находится на стадии окончания.