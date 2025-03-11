Вклад научных проектов в экономику Казахстана составил 118,4 млрд тенге
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Вклад научных проектов в экономику составил 118,4 млрд тенге. Об этом на заседании правительства сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передает BaigeNews.kz.
Он отметил, что с 2016 года Научный фонд провел 6 конкурсов, направленных на коммерциализацию научных разработок.
"Важно то, что за последние 3 года ни финансирования, ни софинансирования на коммерциализацию не выделялось. Мы эту работу возобновили и повысили гранты на коммерциализацию. Общий вклад проектов в экономику составил 118,4 млрд тенге. Было создано несколько тысяч рабочих мест",— сказал Саясат Нурбек.
Министр также подчеркнул, что основные направления науки в Казахстане реализуются в рамках Концепции развития высшего образования и науки на 2023-2029 годы. Главная задача ведомства - это переход к научно-технической политике, ориентированной на практические потребности экономики и общества.
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