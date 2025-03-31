Визитка страны дала течь: вокзал в Астане затопило талыми водами
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В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как с крыши железнодорожного вокзала "Нурлы жол" в Астане струится вода. Пользователи иронично сравнили происходящее с водопадом в джунглях – только без экзотики, но с запахом халатности, передаёт BaigeNews.kz.
Автор публикации в соцсетях подчеркнул, что речь идет не просто о небольшом протекании, а о серьезной проблеме на стратегически важном объекте, который считается "визитной карточкой" Казахстана.
"Самый дорогой, самый современный, самый-самый вокзал страны – и вот вам водопад прямо на платформу. И дело не в потопе как таковом, а в том, что это уже диагноз. Впрочем, учитывая, как работает КТЖ, ничего удивительного", – говорится в посте.
В пресс-службе филиала КТЖ – "Дирекция магистральной сети" – заявили, что причиной потопа стал резкий перепад температуры, из-за которого замерзла внутренняя часть трубы ливневой канализации.
"Для устранения проблемы используется современная парогенераторная установка, в ближайшее время система ливневой канализации будет восстановлена", – заверили в компании.
Тем не менее пользователи соцсетей сомневаются, что причина только в погодных условиях. Многие комментаторы указывают на системные проблемы в управлении объектом и отсутствие должного контроля за его состоянием.
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