Визит Си Цзиньпина в Казахстан имеет историческое значение – посол КНР в Казахстане

Казахстан оказался единственной страной в мире, которую председатель Си Цзиньпин посетил дважды после пандемии - посол КНР в Казахстане, передаёт BaigeNews.

Посол КНР в Казахстане Чжан Сяо в эксклюзивном интервью для Silk Way заявил, что государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан имеет историческое значение для развития казахстанско-китайских отношений.