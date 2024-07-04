Визит Си Цзиньпина в Казахстан имеет историческое значение – посол КНР в Казахстане
Сегодня, 12:14
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Сегодня, 12:14Сегодня, 12:14
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Казахстан оказался единственной страной в мире, которую председатель Си Цзиньпин посетил дважды после пандемии - посол КНР в Казахстане, передаёт BaigeNews.
Посол КНР в Казахстане Чжан Сяо в эксклюзивном интервью для Silk Way заявил, что государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан имеет историческое значение для развития казахстанско-китайских отношений.
"Визит придал мощнейший импульс для дальнейшего развития наших двусторонних отношений и для стимулирования наращивания нашего взаимовыгодного сотрудничества во всех областях", - сказал он.