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Визит прошёл очень продуктивно - Димаш о посещении штаб-квартиры УЕФА

Сегодня, 21:49
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instagram.com/kudaibergenov.dimash Сегодня, 21:49
Сегодня, 21:49
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Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Димаш Кудайберген посетил штаб-квартиру УЕФА в Швейцарии, передаёт BaigeNews.kz.

О поездке артист рассказал в соцсетях.

"Находясь в Швейцарии, был рад посетить штаб-квартиру УЕФА, Союза Европейских Футбольных Ассоциаций. Дом европейского футбола, находится в городе Ньон, на берегу Женевского озера. Визит прошёл очень продуктивно!" - заинтриговал поклонников Димаш.

Накануне певец сообщил, что встретился с главой Женевского отделения Организации Объединённых Наций Татьяной Валовой, посетил Дворец Наций и другие объёкты. 

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