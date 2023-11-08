Визит прошёл очень продуктивно - Димаш о посещении штаб-квартиры УЕФА
Сегодня, 21:49
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Сегодня, 21:49Сегодня, 21:49
158Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash
Димаш Кудайберген посетил штаб-квартиру УЕФА в Швейцарии, передаёт BaigeNews.kz.
О поездке артист рассказал в соцсетях.
"Находясь в Швейцарии, был рад посетить штаб-квартиру УЕФА, Союза Европейских Футбольных Ассоциаций. Дом европейского футбола, находится в городе Ньон, на берегу Женевского озера. Визит прошёл очень продуктивно!" - заинтриговал поклонников Димаш.
Накануне певец сообщил, что встретился с главой Женевского отделения Организации Объединённых Наций Татьяной Валовой, посетил Дворец Наций и другие объёкты.
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