"Вижу большой задел для взаимовыгодного сотрудничества". Интервью с послом Армении в Казахстане

Фото: Артём Чурсинов

В августе дипломатическим отношениям Казахстана и Армении исполняется 30 лет. Истории двух стран периодически переплетались. Сейчас Казахстан и Армения активно сотрудничают, в том числе в рамках Евразийского экономического союза, Организации договора о коллективной безопасности, Содружества независимых государств, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организации объединённых наций. BaigeNews.kz решил поговорить с послом Армении в Казахстане Арменом Гевондяном о том, чего уже удалось добиться благодаря сотрудничеству двух стран, и как форматируются сегодня международные отношения.

- Армен Вачикович, в этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Арменией. Чего удалось добиться за эти годы? Сотрудничество в каких сферах, на ваш взгляд, является самым активным?

- Действительно, 27 августа 2022 года мы отмечаем знаменательную дату - 30-летие со дня установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Республикой Казахстан. Эта дата символизирует качественно новый уровень армяно-казахстанских связей, которым не одно столетие. Нас объединяют давние традиции взаимного искреннего уважения, уважения к истории и самобытности наших народов. Наши народы вместе с честью прошли через многочисленные испытания. Поддерживали друг друга на разных крутых исторических поворотах. Несмотря на географическую отдалённость представители наших народов издревле встречались, пересекались на самых различных перекрёстках Великого Шёлкового пути. Совместно развивали и взаимообогащались своими умениями, талантами, ремесленничеством. Нередко, бок о бок сражались вместе. Можно упомянуть битву в окрестностях озера Ван в XI веке. И, конечно же, Великую Отечественную войну. Имена многих представителей армянского народа вписаны и стали неотъемлемой частью летописи в истории современного Казахстана.

Многие наши соотечественники принимали и принимают активное участие в развитии Казахстана. Если брать, условно XX век, мы можем перечислить целую плеяду выдающихся людей, к которым испытывают одинаково трепетное уважительное отношение как в Казахстане, так и в Армении. Люди, которые принимали участие в формировании Академии наук, филармонии, много разных отраслей и в повышении промышленного потенциала Казахстана.

Естественно всё это легло в основу наших межгосударственных отношений, которым исполнилось 30 лет. И они сегодня выделяются устойчивостью политических контактов, тесной взаимодействием по линии исполнительной власти, правительства, законодательных органов власти. Наши отношения основаны не только на довольно солидной договорно-правовой базе, они базируются на институционально представленной работе, которая проводится по линии межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, по линии группы дружбы "Армения - Казахстан", функционирующей на уровне законодательных органов. Самое главное, что это сотрудничество базируется на простых понятных человеческих отношениях, которые связывают наши народы.

Всё многообразие этого взаимодействия базируется на основополагающем большом договоре "О дружбе и сотрудничестве", в котором чётко прописан характер наших взаимоотношений, чётко обозначено взаимное стремление к обогащению этого сотрудничества и зафиксировано, что наши страны будут предпринимать усилия для развития такого сотрудничества. Естественно, воздерживаясь от всяких действий, которые будут идти вразрез с национальными интересами наших стран и народов, таким базовым принципам, как суверенитет, территориальная целостность и независимость. Говоря сегодня об армяно-казахстанских межгосударственных отношениях, мне довольно трудно выделить какую-либо область, где мы добились очень видных и ярких успехов по отношению к другой области, потому что эти отношения изначально развиваются по всем направлениям. По линии исполнительной и законодательной ветвей власти, по линии культурно-гуманитарных связей, которые обогащаются новыми примерами. С течением времени закладывающие новые традиции, приумножающие нашу дружбу.

- А в каких сферах, на Ваш взгляд, нужно улучшить работу?

- Говоря о каких-то областях, где бы нам хотелось ещё больше приложить усилий, я бы отметил ту работу, которая направлена на постоянный поиск новых перспективных направлений, по которым мы могли бы более тесно сотрудничать. Естественно, это наукоёмкие области, сфера высоких технологий, цифровая повестка дня, которая нас всех одинаково интересует, и мы понимаем, что это не трендовое какое-то направление, а потребность, обусловленная сегодняшним развитием. И в этой связи я уверен, что совместно с казахстанскими друзьями и коллегами мы сможем обогатить палитру армяно-казахстанских отношений новыми примерами взаимовыгодного сотрудничества.

- В мире сейчас непростая геополитическая ситуация. Как она может влиять на сотрудничество между Казахстаном и Арменией? Какие вызовы она бросает?

- Действительно, современное развитие, с которым человечество столкнулось сейчас, по сути, это проявление новых процессов, которые форматируют ранее устоявшиеся механизмы, институты и форматы взаимодействия. Говорить только и только о вызовах я не склонен. Потому что всегда любое изменение ситуации кроет в себе массу новых возможностей. И сегодня, когда происходят колоссальные изменения, обусловленные новым уровнем цифрового развития, новыми проявлениями, не всегда позитивными, в том числе я имею ввиду и пандемию, пришлось пересмотреть многое. Пересматриваются транспортно-логистические звенья поставок, форматы работы.

И в этом ключе я вижу большой задел, где сотрудничество между нашими странами может быть обоюдно выгодным. Потому что для нас одинаково важны задачи модернизации экономики, задачи, связанные с обеспечением четырёх степеней свободы, провозглашённых в рамках Евразийского экономического союза, членами которого наши страны являются. Для нас крайне важны вопросы безопасности и стабильности, положенные в основу Договора о коллективной безопасности, в рамках которого наши страны провозгласили принцип обеспечения безопасности и стабильности на коллективных началах. Для нас одинаково важны задачи, которые имеют широкий спектр проявления - от чисто экономических до вопросов природоохраны и экологии. Потому что в конечном итоге все эти усилия направлены на повышение благосостояния наших народов, на обеспечение новых возможностей, чтобы общество и Армении, и Казахстана развивалось на основе новых преференций в условиях мира и стабильности. К этому вопросу я бы подошёл с точки зрения тех возможностей, которые открываются с учётом той трансформации, свидетелями или участниками которой мы сами являемся.

- Насколько на Ваш взгляд, комфортно ведение бизнеса в Казахстане? Мы слышим порой и критику, и похвалу. Но всё же - насколько наша среда надёжна и удобна для того, чтобы инвестировать?

- Естественно, я буду говорить через призму армянского бизнеса. Здесь у нас есть определённо весомые серьёзные преференции. Потому что один из провозглашённых столповых принципов ЕАЭС - правила ведения бизнеса в любом государстве-члене одинаковы. Это уже серьёзная предсказуемость. Если говорить, что у кого-то есть недовольство, то всё познаётся в сравнении. Это одна сторона медали. Помимо этого, всё нужно смотреть в динамике. И было бы очень трудно не увидеть то развитие, внимание, которое уделяется вопросам создания более благоприятного инвестклимата, бизнес-климата в Казахстане.

Естественно, это всё сейчас продвигается через цифровые платформы, где у Казахстана есть весомые успехи. И эта работа ведётся на планомерной основе. Я уверен, что в конечном итоге это позволит быстрыми темпами выйти на тот уровень, когда у части бизнесменов уже не будет таких вопросов. Потому что цифровая платформа помимо того, что исключает субъективный фактор, несёт большой потенциал информированности. И бизнесмен уже изначально знает, по каким правилам ему надо вести свой бизнес, как этот бизнес может развиваться. И здесь успех уже будет заключаться в правильности его изначальных расчётов и удачи.

- А много у нас вообще бизнесменов из Армении?

- На территории Казахстана со стопроцентным или частичным армянским капиталом зарегистрировано порядка 350 хозяйствующих субъектов. Но это не отражает того потенциала, который присущ нашим странам. И я уверен, что при большей информированности, в том числе по части транспортно-логистического сообщения, мы бы смогли зафиксировать совершенно другие показатели. И здесь крайне важно, чтобы логистическая связь была поставлены должным образом. И в принципе мы ведём работу над тем, чтобы коммуникации между хозяйствующими субъектами носили облегчённый характер, чтобы бизнес-сообществу было не только интересно, но и в более облегчённом режиме работалось.

- В июле у вас была встреча с руководством Министерства индустрии и инфраструктурного развития. Как пишут СМИ, обсуждались, в частности, вопросы гражданской авиации. Есть ли в планах запустить недорогие маршруты для увеличения турпотока между двумя странами?

- Безусловно, вопрос организации прямых авиаперевозок всегда в центре нашего внимания. Две авиакомпании из Казахстана совершают рейсы в Ереван. Но мы бы хотели расширить географию, чтобы не только был рейс Актау-Ереван, но и Нур-Султан, и Алматы тоже были соединены прямыми рейсами с Ереваном и другими городами Армении, и наоборот. Потому что прямые рейсы всегда способствуют развитию взаимной торговли, туризма. Через простое человеческое общение стимулируют много интересных проектов в культурно-гуманитарной области. Мы действительно заинтересованы в расширении географии полётов.

Естественно, эти вопросы мы обсуждали, также как и вопросы диверсификации, поиска новых путей, маршрутов обеспечения взаимных поставок. Потому что я уверен, есть очень большая номенклатура армянских товаров, которая могла быть успешна представлена в Казахстане. Самый широкий спектр, начиная от сельхозпродукции, завершая интеллектуальной собственностью, которую в своих умах вырабатывают наши представители IT-сообщества, которое также сильно и в Казахстане. Равно как казахстанская продукция могла бы пользоваться успехом в Ереване.

Еженедельно совершаются несколько рейсов в Ереван из Актау. Мы заинтересованы в том, чтобы были прямые полёты из Нур-Султана и Алматы.

- В июле у вас было много встреч с казахстанскими чиновниками, в том числе с вице-премьером, министром иностранных дел, министром информации, министром науки и высшего образования и другими. С чем это связано?

- Это в первую очередь упирается в те большие изменения, которые происходят на глобальном уровне. И естественно, пытаясь во всех этих изменениях найти новые возможности, нам приходится постоянно думать о совершенствовании наших взаимоотношений. В межгосударственных отношениях, если довольствоваться только форматом, который был сторонами принят несколько лет назад без учёта новых тенденций, то на каком-то этапе это уже не будет оправдывать наши ожидания. Поэтому постоянные контакты и общение с коллегами из соответствующих структур помогают вместе отслеживать эти изменения и вычленять те возможности, где мы могли бы приложить свои усилия и выйти на новые взаимовыгодные проекты. И это общение, которым я очень дорожу, направлено на поиск новых возможностей обогащения нашей двусторонней повестки дня, на обогащение новыми проектами, которые адекватны велению времени. Глубоко уверен, что тот потенциал, которым наделено армяно-казахстанское сотрудничество, не до конца реализован, и нам нужно приложить совместные усилия, чтобы мы этот потенциал использовали в пользу наших народов.

Фото Артёма Чурсинова