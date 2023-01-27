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9111.ru Сегодня, 16:25
117
Сегодня, 16:25
117
Фото: 9111.ru

"Визаран" для иностранцев отменили в Казахстане

В Казахстане 27 января вступили в силу новые правила въезда иностранцев в страну, отменяющие так называемый "визаран" - возможность многократного "обнуления" срока пребывания в стране за счет кратковременного выезда за ее пределы. Об этом передаёт BaigeNews.kz.

Теперь граждане ЕАЭС смогут находиться в республике не более 90 суток в течение 180 дней, иностранцы из других стран - не более 30 суток, но также максимум 90 дней за полгода.

Новые правила будут распространяться только на лиц, которые въедут в Казахстан после 27 января 2023 года.

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#визаран #ЕАЭС
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:25
117
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