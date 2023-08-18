"Витя Альварес и торғайдың жігіттері": кто зарабатывает на знаменитом "пятаке" в Астане

Каждое утро на так называемом "пятаке" в районе старого базара Астаны собирается несколько десятков безработных. Мужчины охотно соглашаются на любую работу. Главное условие – оплата на руки. Большинство из них приезжие, но есть и местные. Они, как правило, приходят за подработкой. Корреспондент BaigeNews.kz поговорил с обитателями "пятака" и узнал, почему у них нет постоянной работы и сколько можно выручить за заказ.

Стоящих здесь мужчин отличают низко надвинутые на лоб капюшоны. За спиной у многих рюкзаки или небольшие спортивные сумки через плечо. Недоверчивый взгляд и немногословность. На "пятак" мы ездили дважды. В первый раз в будний день. Первый наш герой, к большому удивлению, оказался 15-летним подростком. На вопрос, что он здесь делает, откровенно отвечает на казахском языке, что сюда его отправила мама.

"Дома нечего кушать", - спокойно рассказывает загорелый паренёк. На его руках проступают вены, видно, что он привык к физическому труду. За спиной рюкзак. Наш герой всё время смотрит по сторонам, чтобы не пропустить потенциального работодателя.

"А мама где?", - продолжаем мы.

Парень поясняет, что его мама в это время моет полы, работает уборщицей. Сюда семья переехала из Аркалыка.

"Снимаете квартиру?", - спрашиваем у молодого человека.

"Нет, нам разрешили пожить временно там, где мы работаем. Убираем двухэтажку и пятиэтажку. Откуда деньги – снимать квартиру…", - недоумевая, отвечает подросток. Вопрос вызвал у него искреннее удивление.

Оказалось, что недавно он поступил в колледж на электрика. Ждёт начала учебного года. В семье он самый младший. Здесь на "пятаке" соглашается на любую "чёрную" работу. Спрашиваем, как он договаривается с заказчиками.

Вон в голубой и белой одежде мужчины, - показывает на сидящих возле торгового центра людей. - Они договариваются.

- А сколько берут за свои услуги?

- Если за 10 тысяч работа, 8 тысяч отдают мне, а 2 оставляют себе.

Подросток рассказал, что приходит сюда только в будни. В выходные, по его словам, он помогает маме. Спрашиваем напоследок, есть ли у него телефон? Подросток отрицательно покачал головой.

Другой молодой человек представился Сериком. Рассказывает, что ему 22 года. Живёт в районе Чугунки. Сюда приходит только летом. А зимой, по его словам, на "пятаке" делать нечего, поэтому он работает официально грузчиком на складе.

"Беру любую чёрную работу", - поясняет худой, но жилистый молодой человек.

"Это ежедневные деньги. Здесь можно заработать 15 тысяч за день, иногда и 40 тысяч могу заработать. Но всегда по-разному. Бывает, что и во все ничего. Когда "кинут" и не заплатят. А так каждый вечер отдаю деньги маме. У неё кредит, а у меня нет кредита. Есть две сестренки, папа у нас есть. Вообще отучился на штукатура-маляра", - разговорился Серик.

На вопрос, пытался ли он найти стабильную работу и обращался ли в акимат, рассказывает, что сами работники акимата приходили к ним. Но никто не смог трудоустроиться из приходящих сюда людей. Причины, рассказывает парень, разные. В основном у многих есть кредиты, долги в банках накопились, из-за чего на счета наложили арест. Поэтому, продолжает Серик, устроиться официально не могут. Спрашиваем, хотел бы он всё же иметь стабильную работу?

"Да. Мама тоже говорит, чтобы я устроился на нормальную работу. Так не пойдёт, сегодня есть деньги, а завтра – нет. Вообще я с 17 лет работаю. Здесь работа тяжёлая, вчера успел 3 заказа отработать. Кто-то отдаёт процент посредникам - торғайдың жігіттері (торгайские парни – прим.автора). Но я им не даю ничего, они знают моего дядю", - гордо завершает свой рассказ Серик.

Следующий наш собеседник намного старше Серика. Мужчина рассказывает, что когда-то работал водителем, был трактористом, а после комбайнёром в селе. Сейчас найти стабильную работу не может. Утверждает, что сначала ему обещают одну зарплату, а по факту выходит на много меньше.

"На руки выходит 70 тысяч тенге. Как на эти деньги прожить целый месяц? Здесь в день можно заработать по 10-15 тысяч тенге. Но мешают посредники. Если предлагают работу за 20 тысяч тенге, они мне дают только 6-8 тысяч, а остальное забирают. Полиция нас разгоняет – простых работяг. А их не трогает", - расстроенно отвечает мужчина в возрасте.

В субботнее утро на "пятак" вышло намного больше мужчин. Несмотря на дождь, многие из них терпеливо стояли возле парковки. Каждый подъезжающий сюда автомобиль они мгновенно окружали со всех сторон. Кто смог подобраться поближе, сразу же старался сесть в салон. Если не договорились о цене, спешно покидали авто, отходя в сторону.

Среди тех, кто пришёл на "пятак" в субботний день, в основном мужчины от 30 и старше. Безработные в поисках случайного заработка стоят кучками, не прячась от дождя. Каждый наш собеседник рассказывал свою историю, но на условиях анонимности.

Этот мужчина в возрасте сам подошёл к нам. Он явно пребывал в хорошем настроении. И даже позировал на фотокамеру.

"Сейчас на стройке кругом сокращения. Поэтому все идут сюда (на "пятак" -(прим.автора). Если так и дальше будет стройка простаивать, замораживаться, то людей здесь станет ещё больше", - считает безработный мужчина.

Правда, настрой у него был явно не найти подработку, а просто пообщаться здесь на "пятаке" со старыми или уже новыми знакомыми.

Худощавый мужчина, очевидно страдающий от похмелья, представляется Сериком. Уставшие и покрасневшие глаза. Фотографироваться отказывается. Рассказывает, что с родными не общается, с женой развёлся, есть ребёнок.

"Мне 38 лет. Прихожу сюда каждый день, работаю как строитель. Могу в день заработать 20-30 тысяч тенге. Могу смонтировать, установить сантехнику, уложить ламинат, вентиляцию провести. Работал трактористом, на катке работал. Вообще работы не боюсь, здесь за разгрузку одного вагона можно получить 20 тысяч. В центр занятости не обращался, официально не берут на работу. У меня задолженность по кредиту 260 тысяч тенге, мою карту заблокировали. Сам я с Вишнёвки, по специальности сварщик. Снимаю жильё, плачу в месяц 55 000 тенге. На здоровье не жалуюсь пока, как будет через 10 лет, не знаю. Мне нужно заработать на "зират" маме", - делится Серик.

Во время разговора с нами он недовольно поглядывал на нашего предыдущего собеседника. А потом и во все заявил, что к рабочим нередко "пристраиваются алкаши". Такие соглашаются на любую цену. К слову, прямо на наших глазах на штукатурные работы подрядились двое мужчин, буквально "сломав" уже принятые в "сообществе" расценки.

Сотоварищи рассказали, что на такие шаги идут зависимые от алкоголя. Они частые постояльцы полицейских пунктов. Как правило, их задерживают ненадолго, пока не установят личность. По другую сторону дороги также стоят безработные мужчины. Прямо перед торговым центром "Тулпар". Здесь же открыли новый полицейский пункт. Выбежавший из него страж порядка направился к толпе. Сделав замечание, возвращается обратно. Мы интересуемся, как часто обитатели "пятака" попадают к ним.

"Кто распивает, кто окурки бросает. Вон, там камера у нас стоит", - показывает полицейский на здание торгового центра.

"Видим всё, нарушителей забираем. К примеру, по ОПМ "Бродяга". Тут многие ходят, курят, сорят, возле кафе сидят, в аптеке берут спирт, на улице распивают. Практически каждый день доставляем тех, кто в алкогольном опьянении находится. Нормальные люди, кто хочет подработать, приезжают до 10-11 часов утра и все разъезжаются. Сюда приезжают автобусы, забирают рабочих. Собирается здесь каждый день около 100 человек вокруг рынка "Артём". Пункт полиции открылся здесь недавно, потому что часто фиксируют нарушения", – пояснил сотрудник полиции.

Время шло к полудню. Работяги не расходились. Некоторые утверждали, что только недавно перебрались в столицу и пока подрабатывают таким образом.

Наш новый очередной знакомый представился Витей. Спрашиваем, может и фамилию назовёте? На что он с улыбкой отвечает.

"Витя Альварес", - посмеявшись, он продолжил. Говорит, что приехал сюда из Талдыкоргана. Сирота, стоит в родном городе в очереди на жильё почти 9 лет. Здесь живёт в хосписе, расположенном неподалёку. Там и останавливаются многие приходящие на "пятак" приезжие.

"Я сварщик, поэтому зарабатываю хорошо. В два раза больше, чем те, кто работает целый месяц. В хосписе удобно жить, так как там всегда чистое постельное выдают. Деньги пока не коплю. Трачу на девушек, пока не женат", - улыбнулся Витёк.

В этот момент к нам подошёл другой безработный. Спрашивает, кто мы. А у Витька интересуется, не из России ли он?

На что Витёк тут же отвечает на казахском, и практически без акцента.

"Жоқ, қайдағы Россия, аға", - снова улыбнулся наш собеседник.

Опросив почти около десятка пришедших на "пятак" мужчин, мы узнали, сколько стоит неквалифицированная рабочая сила. Чаще спросом на "пятаке" пользуются грузчики. За час работы они могут заработать до 3 500 тенге. Сварщики и электрики могут заработать за один заказ до 30 тысяч тенге. За услугу по кладке кирпича готовы заплатить 12 000 тенге в день. А квадратный метр отделочных строительных работ оценивают в 1 500 тенге.

К слову, такие "пятаки" есть в каждом городе. В столице их было два. Поинтересовались у прохожих, пользовались ли они услугами таких работяг. На что мужчина в возрасте, не пожелавший представиться, рассказывает, мол, и сам когда-то приходил на такой "пятак" в поисках заработка.

"Я работал в школе учителем физкультуры. Тогда педагоги очень мало получали. Во время отпуска в разгар летних каникул в течение двух месяцев приходил сюда. Не сидеть же дома столько времени. Демонтировали стены, укладывали кирпичи и брались за любую работу. Сразу сгруппировались с несколькими рабочими. Они были профессионалами. Но их обижали местные посредники. Вступился за них, после начали вместе работать, поровну делили заработок. Иначе тяжело было собрать собственных детей в школу . А так к новому учебному году смог всех одеть", - заключил свой рассказ мужчина в возрасте.

Он добавил, что в начале 2000-х такой "пятак" располагался в районе, который в народе до сих пор называют, Чугункой. Правда посредники тогда были не "торғайдың жігіттері", а "коргальжинские".

Фото: Гульнара Джусупова.