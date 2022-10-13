Вице-президент Вьетнама пригласила Токаева посетить страну

Лента новостей
- Изменятся ли цены на аренду квартир в Казахстане после выборов президента, рассказал гость проекта "2022" 20:14 101
- Украина, продовольственная безопасность и волонтёры: о чём говорили президенты на саммите СВМДА в Астане 19:44 124
- Что привезут фермеры из Павлодарской области на ярмарку в столицу 19:11 207
- Следующий саммит СВМДА пройдет в 2026 году 18:49 169
- Бенефис внешнеполитической деятельности Казахстана - эксперты о событиях в Астане 18:33 231
- Кандидат Бакыт Жанабаев требованиям законов соответствует - ЦИК 18:23 174
- Товарооборот между Казахстаном и Россией составил почти 16 миллиардов долларов 18:14 207
- Президент Азербайджана поздравил Токаева с хорошими результатами саммита СМДВА 18:10 197
- "Знал только о Борате": Французский фотограф открывает Казахстан для себя и западного мира 17:51 356
- Зимний туризм намерены продвигать в Баянауле 17:38 267
- Астанинское заявление о трансформации СВМДА стало итогом саммита 17:05 411
- Казахстанка взяла "золото" на чемпионате Азии по лёгкой атлетике 16:33 425
- Курс на 20 миллионов: население Казахстана выросло ещё на 160 тысяч человек 16:23 452
- Токаев встретился с Лукашенко в Астане 16:05 293
- Цены на сахар в Казахстане зафиксируют на год 15:50 380
- Кандидат в президенты Жанабаев сдал экзамен на знание казахского языка 15:35 293
- Токаев провёл встречу с президентом Палестины 15:16 253
- Во внешней политике Казахстан всегда предпочитал гибкость — политолог 15:08 310
- Свидетельство о рождении ребенка - теперь в приложении Kaspi.kz 14:55 337
- На одной волне: казахстанские педагоги учатся вести уроки в TikTok 14:53 283
- Пакистан - один из ключевых партнеров Казахстана в Южной Азии - Токаев 14:48 280
- "Большой ажиотаж": фото-победитель конкурса BBC потребовало нескольких недель съемок 14:35 383
- Казахстан продолжит председательствовать в СВМДА до 2024 года 12:55 391
- Путин предложил активно использовать нацвалюты во взаимных расчётах СВМДА 12:49 776
- "Нет победителей в войне" — Эрдоган призвал остановить кровопролитие в Украине 12:32 2143
- ЦИК не зарегистрировал Фатиму Бизакову в качестве кандидата в президенты Казахстана 12:06 344
- ЦИК отказал в регистрации Талгату Ергалиеву кандидатом в президенты РК 12:02 413
- Центризбирком отказал Хайрулле Габжалилову в регистрации кандидатом в президенты Казахстана 11:55 421
- Сенатор Куришбаев досрочно сложил полномочия 11:20 1276
- "В центре наших усилий всегда должны находиться люди" — Токаев 10:47 540
- "Климатический кризис может привести к военным конфликтам" — Токаев 10:41 354
- "Прогноз, что XXI столетие будет веком Азии, сегодня стал реальностью" — Токаев 10:36 834
- Президент Казахстана призвал направить усилия на формирование новой повестки мира 10:30 457
- Нидерланды планируют инвестировать в Казахстан 400 миллиардов долларов 10:29 512
- В Астане начался VI саммит СВМДА 10:24 378
- Двусторонние отношения между Китаем и Казахстаном динамично развиваются — Ван Цишань 10:10 324
- Владимир Путин прилетел в Астану для участия в трёх саммитах 10:05 885
- Вице-президент Вьетнама пригласила Токаева посетить страну 09:44 444
- Сбывали фальшивые доллары высокого качества: в Кызылорде осудили фальшивомонетчиков из трёх стран 09:30 285
- Прямой рейс из Казахстана во Вьетнам запустят уже 25 октября 09:23 521
- Насыщенная международная повестка: как пройдет VI саммит СВМДА в Астане 09:14 563
- Суточная заболеваемость коронавирусом в Казахстане продолжает расти 08:43 390
- В уральской колонии произошёл пожар 08:28 296
- В аэропорту Алматы задержали россиянина, находившегося в межгосударственном розыске 07:46 1409
- Казахстанских сотовых операторов оштрафовали за плохой интернет и связь 07:29 755
- Майнеров в Казахстане обяжут продавать до 75 процентов цифровых активов на местных криптобиржах 06:38 563
- О новых схемах телефонного мошенничества предупредил Нацбанк Казахстана 05:44 2450
- Велосипедист за 50 дней доехал из Уральска в Алматы 04:45 792
- В Таразе вынесли приговор по делу о призыве участвовать в беспорядках 03:27 600
- Хакеры взломали сайт Митрополичьего округа в Казахстане 02:33 371
- "Вы умерли, как вы пришли?": актюбинца по ошибке внесли в список умерших 01:41 12311
- Ученик "заминировал" свою школу в Атырау 00:24 433
- Президент Ирана прибыл в Астану 12.10.2022 410
- Массовое отравление в Кентау: заведено уголовное дело 12.10.2022 571
- Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прилетел в Казахстан 12.10.2022 423
- Чтобы сохранить целостность государства, у руля должны стоять дипломаты - депутат 12.10.2022 481
- Мы видим огромный потенциал у казахстанского рынка – Катар намерен вложить миллионы долларов в Казахстан 12.10.2022 558
- В столице впервые состоялся аукцион семени быков 12.10.2022 648
- Крупнейшая выставка растениеводства и животноводства проходит в Астане 12.10.2022 492
- Жуматай Алиев соответствует требованиям к кандидатам в президенты Казахстана - ЦИК 12.10.2022 518
- Заместитель председателя КНР прибыл в Астану 12.10.2022 712
- Токаев подписал закон о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном 12.10.2022 390
- Самолёт Александра Лукашенко приземлился в Астане 12.10.2022 763
- Проект по бесплатной поддержке родителей запустили молодые мамы из Алматы 12.10.2022 1351
- Пусть наше единство и сотрудничество будет вечным - Эрдоган о Казахстане 12.10.2022 405
- Салтанат Турсынбековой ЦИК выдала подписные листы 12.10.2022 406
- ЦИК приостановила рассмотрение документов Нуржана Альтаева 12.10.2022 507
- Президенты Казахстана и Турции сыграли в теннис 12.10.2022 765
- Жильцов 18 домов расселят в Астане 12.10.2022 558
- Алихан Смаилов встретил в аэропорту президента Узбекистана 12.10.2022 381
- В Астану прилетел президент Кыргызстана 12.10.2022 461
- Президента Турции наградили орденом в Казахстане 12.10.2022 448
- Ильхам Алиев прибыл в Казахстан 12.10.2022 583
- Турция входит в топ-10 крупнейших инвесторов Казахстана - Токаев 12.10.2022 412
- Самолёты не летают, поезда не ходят – депутат о развитии туризма в Казахстане 12.10.2022 410
- Кандидата Жуматая Алиева проверили на знание казахского языка 12.10.2022 421
- Президент Турции пожелал удачи Токаеву на выборах 12.10.2022 465
- Казахстанским производителям сахара дадут больше "дешёвых" денег 12.10.2022 518
- Боранбаев передал имущество акимату: В "Кайрате" прокомментировали сообщения 12.10.2022 968
- Внеплановые проверки начаты по факту загрязнения воды в Каспийском море 12.10.2022 412
Вице-президент Вьетнама пригласила Токаева посетить страну
Вице-президент Вьетнама Во Тхи Ань Суан от имени своего руководства передала приглашение Касым-Жомарту Токаеву посетить с визитом страну. Об этом она сказала на встрече с Главой Казахстана в Астане на полях VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В ходе встречи Президент Казахстана поблагодарил вьетнамскую сторону за активное участие в работе СВМДА и отметил высокий уровень плодотворного сотрудничества между странами.
Собеседники подчеркнули успешное развитие торгово-экономического взаимодействия, укрепление культурно-гуманитарных связей, открытие авиарейсов между Казахстаном и Вьетнамом. Также был отмечен имеющийся потенциал для наращивания контактов торговой, туристической, аграрной, транспортно-логистической и финансовой сферах.
В завершение Касым-Жомарт Токаев передал слова приветствия Президенту Вьетнама Нгуен Суан Фуку.
-
Hype news
- "Политические карлики" - партия "Ауыл" ответила на шутку Ертысбаева 11.10.2022 621
- Уволенный за прогулы костанайский чиновник судится с бывшим работодателем 11.10.2022 29353
- Английский художник два года расписывал свой дом каракулями 09.10.2022 1389
- Влюбился в кухню: Джоковичу предложили открыть казахский ресторан в Европе 09.10.2022 2545
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 06.10.2022 7736
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 06.10.2022 6844
- Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора 06.10.2022 3958
- Торегали Тореали помирился с побитым им гидом 05.10.2022 296475
- Анджелина Джоли рассказала о ссоре, после которой развелась с Брэдом Питтом 05.10.2022 4364
- Продюсер "Келинки Сабины" засветился в скандальном видео 05.10.2022 3759
- Причиной смерти Бориса Моисеева могло стать убийство 05.10.2022 20849
- Море вышло из берегов и затопило 10 машин в Атырауской области 04.10.2022 4232
- Подравшихся в Уральске россиян депортируют 03.10.2022 4041
- Нарушавшего закон пластического хирурга выдворили из Казахстана 02.10.2022 11016
- Торегали отпустили под залог в 10 миллионов тенге 02.10.2022 6642
- Платье будущего: наряд распылили на обнажённую модель в Париже 02.10.2022 6229
- В МВД РК прокомментировали задержание журналистки из Бурятии 01.10.2022 8042
- Торегали Тореали рассказал, почему набросился на гида на Кольсае 30.09.2022 24448
- Певца Торегали задержали и отправили в ИВС 30.09.2022 6150
- Акимат прокомментировал прайс на поздравления Кульгинова 30.09.2022 9822
- Баян Максаткызы объяснила бардак в Бозжыре после съёмок её фильма 29.09.2022 17385
- Варламов назвал Токаева лучшим президентом мира 28.09.2022 7686
- Сообщник Кайрата Сатыбалдыулы объявлен в розыск 25.09.2022 8449
- А что так можно было? Студент в direct попросил денег у акима Павлодара 24.09.2022 5228
- Переселенцев из Казахстана под страхом лишения гражданства РФ хотят обязать служить в армии 22.09.2022 24126
- В школе села Нурлыжол дети учатся в четыре смены 22.09.2022 5288
- До восьми миллионов тенге подорожали билеты на рейсы из Москвы в Алматы 21.09.2022 344528
- Россияне раскупили билеты из Москвы за несколько минут после выступления Путина 21.09.2022 33471
- Автор "Бешеной сушки" подал в суд на Гоар Аветисян за её марафон по похудению 21.09.2022 5993
- Костанай стал заграницей в документах казахстанки 20.09.2022 6684
- Мужчина разбрасывал деньги, убегая от полиции 20.09.2022 12577
- В Астане демонтируют надписи Nur-Sultan 18.09.2022 5869
- Список преподавателей вузов с поддельными дипломами выложили в сеть 17.09.2022 45624
- Отлученная от церкви астанчанка выиграла суд у христианской общины 15.09.2022 10883
- В Павлодаре аким проиграл суд против местной жительницы 14.09.2022 8793
- "Убийца леди Ди на троне" - скандальный журнал разместил нового короля на обложке 14.09.2022 8064
- В Алматы ликвидировали трёхэтажный бордель 13.09.2022 7089
- Сдался добровольно: ещё одного сообщника Мухтара Аблязова вернули в Казахстан 13.09.2022 7509
- "Отвечаю на казахском языке" — Мусин раскрыл свой метод борьбы с мошенниками 13.09.2022 9123
- Видео рукоприкладства якобы чиновника из Актау попало в соцсеть 12.09.2022 6608
- Склад боеприпасов обнаружили у пенсионерки в Риддере 12.09.2022 7461
- Токаева в образе фэнтези-батыра нарисовал парень из Шымкента 12.09.2022 6851
- Димаш Кудайберген опубликовал тизер "самого дорогого" клипа в мире 12.09.2022 24132
- Копию Луны построят в Дубае 11.09.2022 6687
- Мировой рекорд "Самый многонациональный оркестр" зафиксировали в Казахстане 07.09.2022 7188
- Павлодарцы смогут сыграть в боулинг арбузами 07.09.2022 6584
- Лезут через забор: ученики столичной школы вынуждены выбирать нестандартный путь к знаниям 06.09.2022 28298
- "Да мне пофиг!" — осуждённая чиновница мотивирует подписчиков в Инстаграм 05.09.2022 185892
- Информацию о похищении девушки в Алматы прокомментировала полиция 04.09.2022 13558
- "И снова 3 сентября": появилась новая версия популярной песни-мема 03.09.2022 17726
- Иностранца будут судить в Атырау за инцидент на борту самолёта 03.09.2022 8618
- 48-летний мужчина впервые пошел в школу в Шымкенте 02.09.2022 8992
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 17676
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 5679
- Патриотизм бросается в глаза - полулярный российский блогер о жизни в Казахстане 26.08.2022 11600
- Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов Алматы и Алматинской области 26.08.2022 5597
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 24.08.2022 8363
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 30389
- Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане 21.08.2022 12858
- "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто 20.08.2022 6269
- Главу Союза мусульман Мурата Телибекова обвинили в избиении супруги 17.08.2022 10201
- Сколько стоит школьная форма сына, рассказал министр просвещения 16.08.2022 6418
- Нурлан Нигматуллин и его брат-близнец Ерлан Нигматуллин фигурируют в уголовном деле 15.08.2022 23522
- Парковки "умные", а тендер - не очень. Нацкомпания ЭКСПО попала в скандальную историю 12.08.2022 8413
- Про Ferrari сына и свои планы на пенсии рассказал бывший премьер Сапарбаев 11.08.2022 9153
- Популярные игрушки Хагги Вагги могут быть опасны для детей 11.08.2022 7596
- Cмял ковшом грузовики, чтобы получить зарплату - скандальное видео прокомментировали в полиции Нур-Султана 11.08.2022 12933
- Замакима спас девочку от насильника в Туркестанской области 10.08.2022 8348
- "Конфликт урегулирован" - фигуристка Наурызова об очередном спортивном скандале 10.08.2022 7281
- Мужчина в женском купальнике украл велосипед в Актау 10.08.2022 7348
- "У меня есть доказательства" — бывшая военнослужащая заявила о домогательстве 09.08.2022 11068
- О "проклятом" казахстанском стадионе рассказали за рубежом 09.08.2022 7514
- За дрифт-шоу и стрельбу задержаны участники свадебного кортежа в Жамбылской области 08.08.2022 7040
- Из-за потопа эвакуировали гостей отеля Hilton в Нур-Султане 08.08.2022 9634
- Появилась ориентировка на подозреваемых в убийстве бизнесмена в Уральске 07.08.2022 7338
- Видео с предполагаемыми подозреваемыми в убийстве бизнесмена в Уральске появилось в Сети 07.08.2022 15287
- Около 80 тысяч туристов застряли на Хайнане 07.08.2022 6998
- Десятки людей рухнули с трибуны на стадионе в Австралии 06.08.2022 7234
- Пострадавших от лжесотрудницы ЦОНа ищет полиция Алматы 06.08.2022 7089
- Бросившей в мэра ботинок россиянке подарили квартиру 06.08.2022 9626
-
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 11227
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 9599
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 9580
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 9993
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 9255
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 13565
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 10210
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 12123
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 13063
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 12851
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 10507
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 10834
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 26674
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 11755
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 14048
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 10877
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 12203
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 12857
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 14032
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 12247
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 14204
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 13728
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 14911
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 14864
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 31401
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 15309
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 16202
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 15980
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 16653
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 16769
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 25367
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 16235
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 23527
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 34217
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 18016
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 23196
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 22525
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 24569
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 20604
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 21947
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 20159
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 20094
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 19937
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 35624
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 22028
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 20259
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 24958
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 24302
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 24602
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 23888
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 23999
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 26120
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 26651
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 25333
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 24906
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 25605
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 26630
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 24470
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 27537
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 25357
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 25983
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 26970
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 28626
- "Чтобы человеческая машина не заглохла" — интервью с главным нефрологом Нур-Султана 15.03.2022 27654
- Больше ста: рецепт долголетия от казахстанки бабы Дуси 15.03.2022 26785
- Послание–2021. Что удалось выполнить? 15.03.2022 30429
- Как решаются задачи по цифровизации Казахстана 14.03.2022 26448
- "Утром деньги — вечером фильмы": готов ли Казахстан к диалогу с Голливудом? 11.03.2022 29347
- На преодоление стресса после январских событий уйдет не менее пяти лет — психолог 10.03.2022 26997
- Когда четыре года учёбы — коту под хвост. Работодатель о выпускниках вузов РК 10.03.2022 57810
- "Молодому специалисту сложно прожить на мизерную зарплату" — интервью о проблемах молодежи 09.03.2022 28552
- Плетенье рук, судьбы сплетенье. Рассказ о золотых руках мастерицы из Казахстана 08.03.2022 27615
- История художницы: как сельская девочка из РК покоряла мир искусства 08.03.2022 29297
- Привет от Коко Шанель из Казахстана 07.03.2022 27249
- Что для сельского акима важнее: политика, экономика или неравнодушие? 07.03.2022 27617
- Есть ли в Казахстане последовательницы Клары Цеткин в наши дни? 07.03.2022 27619
- Антикризисный план Казахстана. Эксперты о реформах в условиях геополитической ситуации 05.03.2022 27322
- Паралимпиада-2022: Кто представляет Казахстан в Пекине 05.03.2022 29862
- Поможет ли рост налогов для недропользователей наполнить казну? 04.03.2022 28322
- Получится ли реформировать фонд "Самрук-Казына"? 03.03.2022 30449