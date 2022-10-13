Вице-президент Вьетнама пригласила Токаева посетить страну

Фото: t.me/bort_01

Вице-президент Вьетнама Во Тхи Ань Суан от имени своего руководства передала приглашение Касым-Жомарту Токаеву посетить с визитом страну. Об этом она сказала на встрече с Главой Казахстана в Астане на полях VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи Президент Казахстана поблагодарил вьетнамскую сторону за активное участие в работе СВМДА и отметил высокий уровень плодотворного сотрудничества между странами.

Собеседники подчеркнули успешное развитие торгово-экономического взаимодействия, укрепление культурно-гуманитарных связей, открытие авиарейсов между Казахстаном и Вьетнамом. Также был отмечен имеющийся потенциал для наращивания контактов торговой, туристической, аграрной, транспортно-логистической и финансовой сферах.

В завершение Касым-Жомарт Токаев передал слова приветствия Президенту Вьетнама Нгуен Суан Фуку.