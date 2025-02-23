  • 23 Февраля, 18:29
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Вице-президент ФИФА Шандор Чаньи посетил офис Казахстанской федерации футбола

Он подчеркнул, что ФИФА и УЕФА готовы поддерживать развитие футбола в Казахстане.

Сегодня, 18:15
АВТОР
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пресс-служба КФФ Сегодня, 18:15
Сегодня, 18:15
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Фото: пресс-служба КФФ

Вице-президент ФИФА Шандор Чаньи приехал в офис Казахстанской федерации футбола, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.

Президент Федерации Марат Омаров провел для Шандора Чаньи экскурсию по офису, рассказал о работе федерации и показал футбольный манеж в Доме футбола.

Они обсудили вопросы развития футбола в Казахстане, важность сотрудничества с ФИФА и УЕФА, а также поддержку футбольных инициатив.

Шандор Чаньи поздравил Марата Омарова с избранием на пост президента КФФ и выразил уверенность в плодотворном сотрудничестве. Он подчеркнул, что ФИФА и УЕФА готовы поддерживать развитие футбола в Казахстане.

Видео: КФФ

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