Вице-президент ФИФА Шандор Чаньи приехал в офис Казахстанской федерации футбола, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.

Президент Федерации Марат Омаров провел для Шандора Чаньи экскурсию по офису, рассказал о работе федерации и показал футбольный манеж в Доме футбола.

Они обсудили вопросы развития футбола в Казахстане, важность сотрудничества с ФИФА и УЕФА, а также поддержку футбольных инициатив.

Шандор Чаньи поздравил Марата Омарова с избранием на пост президента КФФ и выразил уверенность в плодотворном сотрудничестве. Он подчеркнул, что ФИФА и УЕФА готовы поддерживать развитие футбола в Казахстане.