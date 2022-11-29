open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Вице-президент ArcelorMittal по СНГ прибыл в Казахстан, чтобы лично разобраться в гибели горняков на шахтах
primeminister.kz Сегодня, 08:34
101
Сегодня, 08:34
101
Фото: primeminister.kz

Вице-президент ArcelorMittal по СНГ прибыл в Казахстан, чтобы лично разобраться в гибели горняков на шахтах

В понедельник, 28 ноября, премьер-министр Алихан Смаилов провёл встречу с вице-президентом компании ArcelorMittal по СНГ Виджаем Гоялом и генеральным директором АО "АрселорМиттал Темиртау" Биджу Наиром, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства. 

Алихан Смаилов указал руководству предприятия на серьёзные упущения в обеспечении промышленной безопасности, которые приводят к гибели и травмированию работников, обозначил проблему негативного влияния комбината на экологию, а также поднял вопрос недостаточного объёма инвестиций, направляемых на модернизацию производства.

Премьер-министр потребовал принять исчерпывающие меры для исправления ситуации.

В свою очередь Виджай Гоял выразил искренние сожаления в связи с недавним чрезвычайным происшествием, приведшим к гибели работников АО "АрселорМиттал Темиртау". Он отметил, что специально прибыл в Казахстан, чтобы лично разобраться в ситуации и разработать пакет дополнительных мер для решения проблемных вопросов.

По итогам встречи премьер-министр подчеркнул, что исполнение обязательств компании будет находиться на особом контроле Правительства.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#АрселорМиттал Темиртау #промышленность #безопасность
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:34
101
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх