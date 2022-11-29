Вице-президент ArcelorMittal по СНГ прибыл в Казахстан, чтобы лично разобраться в гибели горняков на шахтах

Фото: primeminister.kz

В понедельник, 28 ноября, премьер-министр Алихан Смаилов провёл встречу с вице-президентом компании ArcelorMittal по СНГ Виджаем Гоялом и генеральным директором АО "АрселорМиттал Темиртау" Биджу Наиром, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства.

Алихан Смаилов указал руководству предприятия на серьёзные упущения в обеспечении промышленной безопасности, которые приводят к гибели и травмированию работников, обозначил проблему негативного влияния комбината на экологию, а также поднял вопрос недостаточного объёма инвестиций, направляемых на модернизацию производства.

Премьер-министр потребовал принять исчерпывающие меры для исправления ситуации.

В свою очередь Виджай Гоял выразил искренние сожаления в связи с недавним чрезвычайным происшествием, приведшим к гибели работников АО "АрселорМиттал Темиртау". Он отметил, что специально прибыл в Казахстан, чтобы лично разобраться в ситуации и разработать пакет дополнительных мер для решения проблемных вопросов.

По итогам встречи премьер-министр подчеркнул, что исполнение обязательств компании будет находиться на особом контроле Правительства.