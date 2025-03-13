В рамках поручения главы правительства вице-премьер Канат Бозумбаев прибыл в область Улытау. Совершён облёт, визуальный осмотр вверх по руслу реки Каракенгир и Сарыкенгир, сёл Малшыбай, Бозтумсык, Коргасын, плотин Кененбай и Карсакпай, передаёт BaigeNews.kz.

Также заместитель премьер-министра осмотрел населённые пункты Жыланды и Жанабас, расположенные вдоль реки Сарысу, посетил Кенгирское и Жездинское водохранилища, проверил состояние русла реки Жезды, где проводят санацию, очищение русла и берегоукрепление. В ходе инспектирования, Канат Бозумбаев поручил завершить все работы на реке и поднять защитные дамбы в посёлке Жезды.

Дано поручение обеспечить готовность сил и средств аварийных и спасательных служб к оперативному реагированию, подготовку резервов топлива, продовольствия и медицинских средств.