  • 12 Марта, 15:57
  • BAIGENEWS

Вице-премьер опроверг возможность установки памятника Жириновскому в Алматы

Нет, потому что нет - ответил чиновник.

Сегодня, 14:32
АВТОР
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kp.ru Сегодня, 14:32
Сегодня, 14:32
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Фото: kp.ru

Заместитель премьер-министра Казахстана Ермек Кошербаев заявил, что в Алматы не будет установлено памятника российскому политику Владимиру Жириновскому, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Во время общения с журналистами Кошербаев, который ранее занимал пост посла Казахстана в России, кратко и недвусмысленно ответил на вопрос о возможной установке монумента.

"Возможно ли, что в Алматы установят памятник Жириновскому?", - спросил журналист.

 "Нет, конечно", - ответил Кошербаев.

 На уточняющий вопрос о причинах он лишь повторил:

 "Я сказал нет, потому что нет. С какой стати?".

 "Потому что он не заслужил?", - попытался уточнить журналист.

 "Я говорю: нет", - завершил диалог вице-премьер.

Ранее в российских и казахстанских СМИ появлялись предположения о возможности установки памятника Владимиру Жириновскому в Алматы, однако официального подтверждения этой информации не было.

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