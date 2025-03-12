Заместитель премьер-министра Казахстана Ермек Кошербаев заявил, что в Алматы не будет установлено памятника российскому политику Владимиру Жириновскому, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Во время общения с журналистами Кошербаев, который ранее занимал пост посла Казахстана в России, кратко и недвусмысленно ответил на вопрос о возможной установке монумента.

"Возможно ли, что в Алматы установят памятник Жириновскому?", - спросил журналист. "Нет, конечно", - ответил Кошербаев.

На уточняющий вопрос о причинах он лишь повторил:

"Я сказал нет, потому что нет. С какой стати?". "Потому что он не заслужил?", - попытался уточнить журналист. "Я говорю: нет", - завершил диалог вице-премьер.

Ранее в российских и казахстанских СМИ появлялись предположения о возможности установки памятника Владимиру Жириновскому в Алматы, однако официального подтверждения этой информации не было.