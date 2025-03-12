Вице-премьер опроверг возможность установки памятника Жириновскому в Алматы
Нет, потому что нет - ответил чиновник.
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Заместитель премьер-министра Казахстана Ермек Кошербаев заявил, что в Алматы не будет установлено памятника российскому политику Владимиру Жириновскому, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Во время общения с журналистами Кошербаев, который ранее занимал пост посла Казахстана в России, кратко и недвусмысленно ответил на вопрос о возможной установке монумента.
"Возможно ли, что в Алматы установят памятник Жириновскому?", - спросил журналист.
"Нет, конечно", - ответил Кошербаев.
На уточняющий вопрос о причинах он лишь повторил:
"Я сказал нет, потому что нет. С какой стати?".
"Потому что он не заслужил?", - попытался уточнить журналист.
"Я говорю: нет", - завершил диалог вице-премьер.
Ранее в российских и казахстанских СМИ появлялись предположения о возможности установки памятника Владимиру Жириновскому в Алматы, однако официального подтверждения этой информации не было.
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