Вице-премьер Италии оправдан по делу о мигрантах
С лидера праворадикальной партии "Лига" Маттео Сальвини сняты обвинения в незаконном удерживании беженцев летом 2019 года и превышении должностных полномочий.
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Суд в сицилийском городе Палермо оправдал вице-премьера Италии Маттео Сальвини по делу об удерживании беженцев у берегов острова Лампедуза летом 2019 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.
Обвинители наставивали на том, что глава МВД Италии Сальвини нарушил закон, почти три недели не допуская к итальянским берегам судно Open Arms с примерно 100 мигрантами. Их спасли волонтеры в Средиземном море. Прокуратура требовала для политика шести лет тюрьмы и запрета на политическую деятельность. Сам Сальвини отрицал обвинения.
В 2020 году Сенат Италии снял с Сальвини депутатскую неприкосновенность, что открыло путь к судебному разбирательству. В пятницу, 20 декабря 2024 года, политик был признан невиновным.
"Защита границ нашей страны от контрабандистов - это не преступление, - цитирует AP слова Сальвини после оправдания. - Это победа для "Лиги" и для Италии". Премьер-министр страны Джорджа Мелони также приветствовала решение суда.
Уже больше 10 лет Сальвини возглавляет праворадикальную партию "Лига". Она входит в правящую в Италии коалицию. Сальвини с октября 2022 года занимает пост заместителя председателя Совета министров, а также министра инфраструктуры и транспорта страны.
В 2018-2019 годах Сальвини также был вице-премьером и главой МВД Италии в правительстве Джузеппе Конте.
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