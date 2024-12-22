Суд в сицилийском городе Палермо оправдал вице-премьера Италии Маттео Сальвини по делу об удерживании беженцев у берегов острова Лампедуза летом 2019 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

Обвинители наставивали на том, что глава МВД Италии Сальвини нарушил закон, почти три недели не допуская к итальянским берегам судно Open Arms с примерно 100 мигрантами. Их спасли волонтеры в Средиземном море. Прокуратура требовала для политика шести лет тюрьмы и запрета на политическую деятельность. Сам Сальвини отрицал обвинения.

В 2020 году Сенат Италии снял с Сальвини депутатскую неприкосновенность, что открыло путь к судебному разбирательству. В пятницу, 20 декабря 2024 года, политик был признан невиновным.

"Защита границ нашей страны от контрабандистов - это не преступление, - цитирует AP слова Сальвини после оправдания. - Это победа для "Лиги" и для Италии". Премьер-министр страны Джорджа Мелони также приветствовала решение суда.

Уже больше 10 лет Сальвини возглавляет праворадикальную партию "Лига". Она входит в правящую в Италии коалицию. Сальвини с октября 2022 года занимает пост заместителя председателя Совета министров, а также министра инфраструктуры и транспорта страны.

В 2018-2019 годах Сальвини также был вице-премьером и главой МВД Италии в правительстве Джузеппе Конте.